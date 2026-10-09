5 nhóm thực phẩm tốt cho gan

ThS.BS. Ngô Thị Thu Huyền - Khoa Khám tư vấn dinh dưỡng người lớn, Viện Dinh dưỡng

Gan là một trong những cơ quan quan trọng nhất của cơ thể, đảm nhiệm nhiều chức năng như chuyển hóa chất dinh dưỡng, dự trữ năng lượng, sản xuất protein, hỗ trợ tiêu hóa và tham gia thải độc.

Do hoạt động liên tục với cường độ cao, gan dễ bị tổn thương trước thói quen sinh hoạt kém lành mạnh.

1. Gan cần gì từ một chế độ ăn cân đối?

Để hoạt động ổn định, gan không cần các loại thực phẩm "thần dược" hay bài thuốc giải độc đột phá, mà trước hết, gan cần được cung cấp đủ năng lượng và các chất dinh dưỡng thiết yếu.

Ăn quá nhiều năng lượng trong thời gian dài, đặc biệt khi đi kèm tình trạng thừa cân, béo phì có thể thúc đẩy tích tụ mỡ tại gan và làm tăng nguy cơ bệnh gan nhiễm mỡ cũng như các rối loạn chuyển hóa khác.

Protein cung cấp các acid amin thiết yếu giúp duy trì và tái tạo tế bào gan bị tổn thương, đồng thời duy trì tổng hợp albumin và các enzyme quan trọng của cơ thể.

Cơ thể vẫn cần chất béo để hấp thu các vitamin tan trong dầu và cung cấp acid béo thiết yếu. Tuy nhiên, nên ưu tiên chất béo không bão hòa giúp cung cấp năng lượng mà không làm gia tăng áp lực chuyển hóa mỡ, hỗ trợ kháng viêm hiệu quả.

Ngoài ra, chất xơ, vitamin và khoáng chất đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp các vi chất dinh dưỡng cần thiết và chống oxy hóa của cơ thể. Vitamin C, vitamin E, selen và kẽm giúp trung hòa các gốc tự do phát sinh trong quá trình gan chuyển hóa chất độc, ngăn ngừa tình trạng viêm và xơ hóa. Chất xơ hỗ trợ kiểm soát đường huyết và lipid máu, hạn chế tích tụ mỡ dư thừa tại gan, đồng thời cải thiện hệ vi sinh đường ruột, giảm gánh nặng độc tố nội sinh lên gan.

2. 5 nhóm thực phẩm nên có trong chế độ ăn tốt cho gan

2.1. Nhóm rau xanh

Đây là thành phần nên thường xuyên xuất hiện trong các bữa ăn. Rau cung cấp chất xơ, vitamin, khoáng chất và nhiều hợp chất thực vật có lợi. Thay vì chỉ tập trung vào một loại rau, nên ăn nhiều loại và thay đổi cách chế biến. Có thể lựa chọn đa dạng rau lá xanh, trong đó có bông cải xanh, cải bắp, để tăng cường chất xơ và các hợp chất thực vật có lợi trong khẩu phần.

Trái cây tươi nguyên quả tốt cho sức khỏe gan.

2.2. Nhóm cá và các loại protein lành mạnh

Cá, đặc biệt các loại cá giàu acid béo omega-3 là lựa chọn phù hợp trong chế độ ăn cân đối. Nhóm thực phẩm này giúp giảm tình trạng viêm nhiễm tại gan, ngăn ngừa sự tích tụ mỡ thừa ở tế bào gan và hỗ trợ duy trì chỉ số enzyme gan ở mức ổn định. Ngoài ra, có thể sử dụng thịt gia cầm bỏ da, thịt nạc, trứng, đậu phụ và các loại đậu để đa dạng nguồn protein. Ưu tiên cách chế biến như hấp, luộc, kho nhạt hoặc nướng thay vì chiên ngập dầu.

2.3. Nhóm ngũ cốc nguyên hạt

Yến mạch, gạo lứt, lúa mạch có chứa chất xơ hòa tan cùng nhiều dưỡng chất. Lượng chất xơ β-glucan trong yến mạch hỗ trợ giảm lượng mỡ tích tụ trong gan và tăng cường hệ miễn dịch. Việc thay thế một phần ngũ cốc tinh chế bằng ngũ cốc nguyên hạt có thể giúp tăng lượng chất xơ trong khẩu phần, hỗ trợ kiểm soát đường huyết, cân nặng.

2.4. Nhóm trái cây tươi

Trái cây cung cấp vitamin, khoáng chất, chất xơ và các hợp chất chống oxy hóa. Nên ưu tiên ăn cả quả thay vì uống nước ép, bởi ăn nguyên quả giúp giữ lại chất xơ và dễ kiểm soát lượng đường đưa vào cơ thể hơn.

Các loại quả như việt quất, dâu tây, cam, bưởi cung cấp nhiều hợp chất thực vật, trong đó các loại quả mọng giàu anthocyanin, còn cam và bưởi chứa nhiều flavonoid. Đây là những chất chống oxy hóa mạnh giúp bảo vệ tế bào gan khỏi tổn thương do stress oxy hóa và làm chậm quá trình xơ hóa.

2.5. Nhóm chất béo lành mạnh

Dầu ô liu, quả bơ, óc chó, hạnh nhân giàu chất béo không bão hòa và cung cấp nhiều dưỡng chất có lợi. Trong đó, óc chó cung cấp acid alpha-linolenic (ALA), một loại acid béo omega-3, hỗ trợ gan đào thải các độc tố, giảm men gan, cải thiện độ nhạy insulin và ngăn chặn tích tụ mỡ bất thường.

3. Muốn bảo vệ gan, nên hạn chế những gì?

Nhiều tổn thương gan xảy ra âm thầm trong nhiều năm do thói quen ăn uống không lành mạnh. Vì vậy, để gan không phải hoạt động quá tải, việc loại bỏ hoặc hạn chế các tác nhân gây hại có ý nghĩa quan trọng tương đương với việc bổ sung chất dinh dưỡng:

Rượu, bia và đồ uống có cồn: Cồn chuyển hóa trực tiếp tại gan tạo thành acetaldehyde - một chất độc gây tổn thương trực tiếp tế bào gan, dẫn đến gan nhiễm mỡ, viêm gan và xơ gan.

Thực phẩm giàu đường chế biến và nước ngọt: Lượng đường fructose cao trong nước ngọt và bánh kẹo khi vào cơ thể sẽ được gan chuyển hóa thành chất béo, dễ dẫn đến bệnh gan nhiễm mỡ.

Chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa: Đồ ăn chiên rán, mỡ động vật, thức ăn nhanh làm tăng mỡ máu và gây viêm gan.

Muối và thực phẩm chế biến sẵn: Ăn quá nhiều muối gây tích nước, tăng áp lực lên hệ tuần hoàn gan và làm tăng nguy cơ tổn thương nhu mô gan.

Chăm sóc sức khỏe gan không đến từ những liệu trình đắt đỏ hay phức tạp. Một chế độ ăn đa dạng, ưu tiên thực phẩm tươi sống, hạn chế chất béo xấu và đồ uống có cồn chính là chìa khóa bền vững nhất để giữ cho "máy lọc" của cơ thể luôn khỏe mạnh.

4. Thực đơn tham khảo

Năng lượng: Khoảng 1.700 kcal

Protein: 76 g, lipid: 42 g, glucid: 250 g