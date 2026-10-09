Người mẹ đặc biệt phía sau hành trình trưởng thành của những đứa trẻ mồ côi

Theo Cổng thông tin Bộ Công an, hơn một tuần sau khi vào TP.HCM nhập học đại học, Bùi Thị Thúy Tiên trở về nhà và báo tin đầu tiên cho người mà em luôn gọi thân thương là “mẹ Ly”.

“Mẹ Ly” là Trung tá Phạm Thị Ly, cán bộ Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa. Nhận đỡ đầu Tiên từ năm em học lớp 6, suốt bảy năm qua, chị luôn đồng hành cùng em trong học tập và cuộc sống, đặc biệt là những lúc mẹ ruột của Tiên đau ốm.

Nhớ lại quãng thời gian được mẹ Ly yêu thương, giúp đỡ, Thúy Tiên xúc động chia sẻ: “Tuy là mẹ đỡ đầu nhưng mẹ Ly luôn hỗ trợ, quan tâm và thường xuyên nhắn tin nhắc nhở em cố gắng học tập để có công việc ổn định. Những ngày em đi học xa, nhờ có mẹ Ly hỗ trợ chăm sóc mẹ em ở quê nhà nên em rất yên tâm học tập”.

Trung tá Phạm Thị Ly tranh thủ sau giờ làm đến nhà thăm Thuý Tiên. Ảnh: Bộ Công an.

Rời nhà Thúy Tiên, nữ chiến sĩ Công an tiếp tục đến thăm em Phạm Đình Tấn, học sinh lớp 11 Trường THPT Chu Văn An, tỉnh Khánh Hòa, đang sống cùng bà nội trong một căn phòng trọ nhỏ. Mẹ mất liên lạc với em từ khi mới 5 tháng tuổi, sau đó người cha cũng rời đi, khiến tuổi thơ của Tấn thiếu vắng tình yêu thương của cả cha lẫn mẹ.

Cuộc sống khó khăn, thiếu thốn tình cảm gia đình từng khiến con đường phía trước của cậu học trò trở nên chông chênh. Nhưng từ ngày gặp “mẹ Ly”, Tấn có thêm một người quan tâm, sẻ chia và nâng đỡ em trên hành trình trưởng thành.

“Từ khi gặp mẹ Ly, mẹ chăm sóc, yêu thương và mang lại cho em cảm giác ấm áp như một người mẹ ruột. Mẹ hỗ trợ em từ lớp 6 đến nay, em luôn biết ơn và trân trọng tình cảm của mẹ”, Tấn bộc bạch.

Thúy Tiên và Đình Tấn là hai trong số hơn 20 trẻ mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được Trung tá Phạm Thị Ly nhận đỡ đầu. Mỗi em có một hoàn cảnh riêng, em thiếu cha, em vắng mẹ, có em lớn lên giữa những bộn bề, lo toan của gia đình.

Trung tá Ly ghé căn trọ nhỏ của hai bà cháu Tấn. Ảnh: Bộ Công an.↵

Dù công việc chuyên môn bận rộn, đồng thời phải lo toan cho gia đình riêng, ngoài giờ làm việc, chị Ly vẫn dành thời gian quan tâm, chăm sóc những đứa trẻ mà chị nhận đỡ đầu. Với chị, việc đỡ đầu không chỉ là hỗ trợ tài chính định kỳ mà còn là sự hiện diện, sẻ chia và đồng hành với các em trong những thời điểm cần thiết.

Trung tá Phạm Thị Ly tâm sự: “Mỗi tháng tôi đều sắp xếp thời gian gặp gỡ các cháu, gửi dòng tin nhắn hỏi thăm xem tháng này các con có khó khăn gì không. Đến sinh nhật thì gửi lời chúc mừng, những lúc gia đình các cháu đau ốm thì qua lại thăm hỏi. Dần dần, những điều nhỏ bé đó đã gắn kết chúng tôi không còn là mối quan hệ đỡ đầu thuần túy, mà thực sự là tình cảm gia đình”.

Sự chân thành và gần gũi ấy giúp chị trở thành chỗ dựa để các em tìm đến mỗi khi gặp khó khăn, cần người lắng nghe chuyện học hành hay những trăn trở của tuổi mới lớn.

Sự đồng hành của chị Ly đôi khi bắt đầu từ những điều bình dị: một khoản học phí được hỗ trợ kịp thời, một túi đồ ăn, lời nhắc nhở học bài hay câu hỏi han giản dị: “Dạo này con thế nào?”. Với những đứa trẻ từng thiếu vắng một mái ấm đủ đầy, những quan tâm ấy trở thành điểm tựa tinh thần quý giá, tiếp thêm động lực để các em tiếp tục đến trường, tự tin trưởng thành và vững tin vào tương lai.