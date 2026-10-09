7 mẹo giúp cắm trại bằng xe SUV an toàn và hiệu quả

Việc sử dụng xe SUV để cắm trại đã trở thành xu hướng nhờ ưu điểm gầm cao và hệ dẫn động 4 bánh giúp tiếp cận các điểm hoang sơ dễ dàng. Tuy nhiên, để có trải nghiệm tốt nhất, người dùng cần chuẩn bị kỹ lưỡng từ không gian ngủ đến trang thiết bị và tuân thủ quy định địa phương.

Cắm trại cùng xe SUV giúp tận hưởng thiên nhiên thoải mái, chuẩn bị kỹ càng để chuyến đi an toàn và vui vẻ hơn. Ảnh: Jalopnik

SUV đã giúp khôi phục lại ý nghĩa “Sport” trong cụm từ “Sport Utility Vehicle” khi ngày càng nhiều người chọn loại xe này làm phương tiện cắm trại. Với gầm cao và khả năng dẫn động 4 bánh, nhiều mẫu SUV cỡ trung và cỡ lớn rất phù hợp để di chuyển đến những nơi hoang sơ. Không gian chứa đồ rộng rãi cũng khiến nhiều người nghĩ đến việc ngủ ngay trong khoang hành lý hoặc gắn lều pop-up trên nóc hoặc phía sau xe.

Tuy nhiên, để chuyến cắm trại bằng SUV đạt hiệu quả cao nhất, cần có sự chuẩn bị kỹ càng. Nếu dự định ngủ trong xe, bạn phải đảm bảo đủ không gian thoải mái. Khi đi off-road, xe nên có hệ dẫn động 4 bánh. Nếu kéo theo thuyền hoặc rơ-moóc, sức kéo cũng là yếu tố quan trọng cần tính đến.

Ngoài ra, các mẹo khác bao gồm không mang quá nhiều đồ, chuẩn bị cho thời tiết khắc nghiệt, mang đủ nước, kiểm tra quy định địa phương về việc ngủ trong xe, lựa chọn trang thiết bị phù hợp và cách bố trí lều trại. Mặc dù cắm trại bằng SUV có thể đơn giản chỉ là chất đồ lên xe rồi đi, nhưng hiểu rõ cách chuẩn bị sẽ giúp chuyến đi thú vị hơn rất nhiều.

Ngày nay, SUV có đủ kích cỡ, không phải mẫu nào cũng phù hợp để ngủ hoặc làm xe cắm trại. Ví dụ, bạn cần kiểm tra xem khi gập ghế sau có đủ chỗ nằm duỗi người thoải mái không, có thể ngồi dậy mà không va đầu vào trần xe hay không, và liệu có đủ không gian cho cả người và đồ đạc hay không.

Không gian ngủ tưởng chừng không quan trọng nếu bạn dành phần lớn thời gian ngoài trời, nhưng nếu trời mưa, bạn có thể phải ở trong xe nhiều giờ. Lúc đó, không gian đủ rộng và thoải mái sẽ giúp bạn dễ chịu hơn khi chờ trời tạnh.

Các mẫu SUV cỡ lớn như Chevy Tahoe, Jeep Grand Wagoneer, Ford Expedition hay Chevy Suburban thường có không gian rộng rãi. SUV cỡ trung cũng có thể dùng nhưng cần mang đồ nhẹ hơn. Ngoài hệ dẫn động 4 bánh, bạn nên cân nhắc thêm các tính năng off-road chuyên biệt như chế độ lái địa hình hoặc lốp đa địa hình, cùng khả năng gập ghế hoàn toàn phẳng.

Nhiều người dùng mạng xã hội thường quảng bá các thiết bị cắm trại mới như pin dự phòng hay máy sưởi di động, nhưng không phải lúc nào cũng cần thiết. Bạn nên cân nhắc kỹ để tránh mang theo quá nhiều thiết bị không cần thiết, gây chật chội trong xe.

Không gian trong xe luôn hạn chế, kể cả với những mẫu SUV lớn. Vì vậy, hãy xác định rõ những gì thật sự cần thiết và loại bỏ phần còn lại. Kinh nghiệm sẽ giúp bạn cân bằng giữa đủ và thừa, ví dụ như biết khi nào cần bếp đôi thay vì bếp đơn hay chọn đệm ngủ phù hợp.

Mùa đông cắm trại bằng SUV có nhiều thách thức. Không nên sử dụng máy sưởi gas di động trong xe do nguy cơ ngộ độc khí CO. Thay vào đó, nên mặc nhiều lớp quần áo và dùng túi ngủ chuyên dụng cho thời tiết lạnh. Ngoài ra, không nên để xe nổ máy lâu trong khi ở trong xe để tránh khí độc lọt vào cabin.

Vào những ngày nóng, nhiệt độ trong xe có thể lên tới 50 độ C chỉ sau một giờ đậu dưới nắng. Bạn nên hạ kính và mở cửa sau để thông gió, đồng thời dùng màn chống muỗi để tránh côn trùng. Quạt pin sạc cũng là lựa chọn hữu ích để làm mát và cung cấp ánh sáng khi cần.

Nước là yếu tố không thể thiếu khi cắm trại, đặc biệt ở những nơi hoang sơ. Hãy mang đủ nước cho uống, rửa và tắm, ưu tiên các bình nước gấp gọn để tiết kiệm diện tích. Tuyệt đối không uống nước trực tiếp từ suối hay sông mà không xử lý bằng bộ lọc hoặc đun sôi để tránh nguy cơ nhiễm khuẩn.

Bạn cần kiểm tra kỹ quy định địa phương về việc ngủ trong xe. Ở nhiều nơi, đặc biệt là các khu rừng quốc gia hoặc bang Florida, việc ngủ qua đêm trong xe có thể bị cấm hoặc giới hạn. Trong trường hợp không được phép, bạn nên mang theo lều nhỏ để dựng bên cạnh xe, vừa hợp pháp vừa tiện lợi.

Cuối cùng, việc lập danh sách đồ dùng cần thiết trước khi đi sẽ giúp bạn tránh thiếu sót hoặc mang thừa đồ. Đừng quên chuẩn bị các vật dụng an toàn như bộ sơ cứu, đèn pin và máy báo khí carbon monoxide để đảm bảo an toàn trong suốt chuyến đi.

Các loại lều gắn liền với xe SUV cũng rất hữu ích, giúp bạn có không gian đứng và ngủ rộng rãi hơn so với ngủ trong xe. Lều gắn xe nên có kích thước đủ lớn, thường từ 6 người trở lên, để đảm bảo sự thoải mái thực tế cho 2-3 người. Lều mái nóc cũng ngày càng phổ biến, giúp khoang chứa đồ trong xe được tận dụng tối đa và mang lại tầm nhìn đẹp.