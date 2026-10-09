Muốn giữ căn nhà để dưỡng già, vợ chồng tôi nhiều đêm mất ngủ vì phản ứng của các con
Gần 40 năm chắt chiu, vợ chồng tôi mới có căn nhà làm chỗ dựa tuổi già. Nhưng khi muốn giữ lại tài sản ấy để phòng lúc đau ốm, chúng tôi lại trăn trở trước phản ứng của các con. Tôi biết các con không hẳn có ý xấu. Nhưng điều khiến tôi buồn là dường như trong mắt các con, việc tôi muốn giữ lại căn nhà đồng nghĩa với việc tôi không tin tưởng con mình.
Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/muon-giu-can-nha-de-duong-gia-vo-chong-toi-nhieu-dem-mat-ngu-vi-phan-ung-cua-cac-con-17226100914194171.htm