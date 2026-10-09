Muốn giữ căn nhà để dưỡng già, vợ chồng tôi nhiều đêm mất ngủ vì phản ứng của các con

Việt Nam thuộc nhóm các quốc gia có tốc độ gia tăng thừa cân và béo phì nhanh ở cả người lớn và trẻ em. Theo Viện trưởng Viện Tim mạch, Bệnh viện 19-8, béo phì được định nghĩa là một bệnh mãn tính, đóng vai trò trung tâm trong chuỗi bệnh lý phức tạp, hàng đầu là tim mạch.