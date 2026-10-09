Sau 22 giờ có nên tắm? 5 điều cần biết để tránh rước họa vào người

Có nên tắm sau 22 giờ

Tắm muộn khi cơ thể đang quá mệt

Sau một ngày làm việc, nhiều người trở về nhà trong trạng thái mệt mỏi rồi lập tức đi tắm. Tuy nhiên, nếu đang kiệt sức, đói, mất nước hoặc có xu hướng huyết áp thấp, việc đứng lâu trong phòng tắm có thể khiến cơ thể khó chịu, chóng mặt hoặc choáng váng.

Nguy cơ càng đáng lưu ý nếu vừa làm việc nặng, tập thể dục hoặc đi ngoài trời về. Khi đó, cơ thể vẫn đang điều chỉnh nhịp tim và nhiệt độ. Việc tiếp xúc ngay với nước quá nóng hoặc quá lạnh có thể khiến cảm giác khó chịu rõ hơn.

Nếu phải tắm muộn, nên nghỉ ngơi một lúc, uống đủ nước và chờ cơ thể ổn định trước khi vào phòng tắm. Người thường xuyên chóng mặt cũng nên tránh khóa cửa phòng tắm quá kín và nên chuẩn bị không gian đủ an toàn để hạn chế nguy cơ té ngã.

Tắm nước quá nóng trong thời gian dài

Nhiều người có thói quen dùng nước thật nóng vào ban đêm vì cho rằng cách này giúp thư giãn và dễ ngủ. Tuy nhiên, nước quá nóng có thể làm giãn mạch và khiến một số người cảm thấy choáng váng, đặc biệt khi đứng lâu trong môi trường nóng ẩm.

Thay vì cố duy trì nhiệt độ nước thật cao, nên sử dụng nước ấm vừa phải và rút ngắn thời gian tắm. Nếu cảm thấy chóng mặt, buồn nôn hoặc khó chịu khi đang tắm, cần ngừng tắm và ra khỏi phòng tắm một cách an toàn.

Người lớn tuổi hoặc người có bệnh tim mạch, huyết áp nên thận trọng hơn với việc tắm nước quá nóng.

Không nên tắm ngay sau khi uống rượu bia

Đây là một tình huống cần chú ý hơn việc chỉ quan tâm đến việc đã quá 22 giờ hay chưa.

Rượu bia có thể ảnh hưởng đến khả năng phán đoán, thăng bằng và điều hòa thân nhiệt. Khi tắm, đặc biệt với nước nóng, tình trạng chóng mặt hoặc mất thăng bằng có thể trở nên đáng lo ngại hơn.

Phòng tắm vốn có sàn trơn, vì vậy việc đi lại khi đã uống rượu bia làm tăng nguy cơ trượt ngã. Nếu đã uống, nên tránh tắm ngay và chờ cơ thể tỉnh táo, ổn định hơn.

Vừa vận động xong đã vào phòng tắm

Sau khi tập thể dục hoặc làm việc nặng, tim vẫn có thể đập nhanh và cơ thể còn nóng. Lúc này, không nên lập tức dội nước quá lạnh hoặc quá nóng.

Hãy dành thời gian nghỉ ngơi, lau mồ hôi, bổ sung nước và chờ nhịp tim trở lại gần mức bình thường trước khi tắm. Nếu tắm vào những ngày thời tiết lạnh, càng cần tránh thay đổi nhiệt độ quá đột ngột.

Điều này đặc biệt quan trọng với người có bệnh tim mạch hoặc những người dễ bị chóng mặt khi thay đổi tư thế, nhiệt độ.

Trời lạnh, phòng tắm không đủ an toàn

Thời tiết lạnh không biến việc tắm sau 22 giờ thành điều cấm kỵ, nhưng có thể khiến việc tắm muộn trở nên bất tiện và kém an toàn hơn nếu phòng tắm quá lạnh hoặc có chênh lệch nhiệt độ lớn.

Trước khi tắm, nên đóng cửa để tránh gió lùa, chuẩn bị khăn và quần áo ở vị trí dễ lấy. Không nên bước từ phòng quá lạnh vào nước nóng hoặc ngược lại một cách đột ngột.

Bên cạnh đó, cần giữ sàn phòng tắm khô ráo, có đủ ánh sáng và hạn chế các vật dụng dễ gây trượt ngã.

Tắm sau 22 giờ vì thế không phải một “giờ cấm” đối với tất cả mọi người. Quan trọng hơn là không tắm khi cơ thể đang quá mệt, vừa uống rượu bia hoặc vừa vận động mạnh; đồng thời tránh nước quá nóng và thay đổi nhiệt độ đột ngột.

Nếu trong hoặc sau khi tắm xuất hiện các dấu hiệu như đau ngực, khó thở, ngất, yếu liệt đột ngột hoặc nói khó, không nên quy tất cả cho việc “tắm đêm”. Đây có thể là dấu hiệu của tình trạng cấp cứu và cần được xử trí y tế kịp thời.