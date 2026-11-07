3 trẻ em tử vong do đuối nước

Ảnh mang tính chất minh họa nhằm cảnh báo tình trạng đuối nước phía sau nhà. Ảnh: AI

Theo báo cáo của Công an xã Bình Trưng, khoảng 12 giờ cùng ngày, em N.T.M.H. (sinh năm 2024, ngụ ấp Thới) theo ông nội ra vườn chơi, sau đó được người cô dẫn vào nhà. Khoảng 30 phút sau, em tự đi ra phía sau nhà, trượt chân ngã xuống ao nước. Đến khoảng 12 giờ 45 phút, người bà phát hiện em đã tử vong.

Cũng trong ngày 6-11, Công an xã Tân Nhuận Đông tiếp nhận tin báo về việc 2 anh em ruột là em T.T.Q. (sinh năm 2023) và T.T.T. (sinh năm 2025), ngụ ấp An Ninh, bị ngã xuống mương nước sau nhà.

Theo trình bày của người cha, đến khoảng 10 giờ, ông còn nhìn thấy 2 anh em chơi trong nhà. Đến khoảng 10 giờ 10 phút, không thấy 2 anh em, ông đi tìm và phát hiện cả 2 đã tử vong dưới mương vào lúc 10 giờ 40 phút.

Qua xác minh ban đầu, cơ quan Công an chưa phát hiện dấu vết tác động của ngoại lực và đang tiếp tục làm rõ.