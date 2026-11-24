Quốc hội vừa thông qua Bộ luật Hình sự (sửa đổi), thu hẹp số tội danh có quy định hình phạt tử hình từ 10 xuống còn 4. Theo đó, bộ luật mới thu hẹp phạm vi áp dụng hình phạt tử hình với 6 tội gồm: Tội bạo loạn, mua bán trái phép chất ma túy, hiếp dâm người dưới 16 tuổi, tội chống loài người, tội phạm chiến tranh và tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân (do được nhập vào tội khủng bố); chỉ giữ lại hình phạt tử hình tại 4 tội, gồm: Tội phản bội Tổ quốc, giết người, khủng bố, sản xuất trái phép chất ma túy.

Để hiểu rõ hơn tính chất của các quy định mới, phóng viên Báo Hànộimới (Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội) đã có cuộc trao đổi với Luật sư Nguyễn Thị Minh Khuê, Công ty Luật TNHH Đông Hà Nội.

Luật sư Nguyễn Thị Minh Khuê, Công ty Luật TNHH Đông Hà Nội.

- Luật sư đánh giá như thế nào về quyết định bỏ hình phạt tử hình đối với 6 tội danh. Đây có phải là bước tiến trong quá trình hoàn thiện chính sách hình sự theo hướng nhân đạo, tiến bộ nhưng vẫn bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật?

-Việc Quốc hội thu hẹp phạm vi áp dụng hình phạt tử hình có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự thay đổi trong tư duy lập pháp hình sự theo hướng nhân đạo, tiến bộ, ngày càng đề cao việc bảo vệ quyền con người, đặc biệt là quyền sống.

Điều 19 Hiến pháp năm 2013 ghi nhận: “Mọi người có quyền sống. Tính mạng con người được pháp luật bảo hộ. Không ai bị tước đoạt tính mạng trái luật”. Đây là cơ sở hiến định quan trọng để tiếp tục hoàn thiện chính sách hình sự theo hướng bảo vệ quyền con người.

Từ góc độ chính sách hình sự, việc thu hẹp phạm vi áp dụng hình phạt tử hình là bước tiến theo hướng nhân đạo và phân hóa trách nhiệm hình sự; đồng thời vẫn phải bảo đảm hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm của từng hành vi phạm tội.

Theo Điều 31 Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung, hình phạt không chỉ nhằm trừng trị người, pháp nhân thương mại phạm tội mà còn nhằm giáo dục ý thức tuân theo pháp luật, ngăn ngừa phạm tội mới và phòng ngừa tội phạm trong xã hội.

Việc bỏ hình phạt tử hình là sự điều chỉnh theo hướng giảm mức hình phạt cao nhất đối với những trường hợp thuộc phạm vi sửa đổi. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là coi nhẹ tính chất nguy hiểm của hành vi phạm tội. Tù chung thân vẫn là hình phạt nghiêm khắc; việc áp dụng phải căn cứ vào hành vi, hậu quả, nhân thân và các tình tiết của từng vụ án. Sự nghiêm minh được thể hiện ở việc xử lý đúng pháp luật, công bằng và tương xứng với hành vi phạm tội.

Vì vậy, giá trị của chính sách mới là mở rộng khả năng bảo vệ quyền sống, giáo dục, cải tạo người phạm tội, đồng thời duy trì yêu cầu xử lý nghiêm minh các hành vi nguy hiểm cho xã hội.

- Có ý kiến cho rằng, bỏ hình phạt tử hình có thể làm giảm tính răn đe đối với một số loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm. Luật sư nhìn nhận như thế nào về quan điểm này, đâu là cơ sở để bảo đảm hiệu quả phòng ngừa tội phạm?

- Theo tôi, chưa thể chỉ từ việc bỏ hình phạt tử hình mà kết luận hiệu quả răn đe sẽ giảm. Mức hình phạt cao nhất là một yếu tố; khả năng phát hiện tội phạm, xử lý kịp thời và thực hiện nghiêm bản án cũng có ý nghĩa quyết định. Để chính sách mới đạt hiệu quả, cần tập trung vào 3 giải pháp:

Thứ nhất, nâng cao khả năng phát hiện, xử lý tội phạm.

Điểm a Khoản 1 Điều 3 Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung, yêu cầu phát hiện kịp thời và xử lý nhanh chóng, công minh mọi hành vi phạm tội. Cơ quan có thẩm quyền cần nâng cao chất lượng tiếp nhận nguồn tin, thu thập chứng cứ và phối hợp điều tra, truy tố, xét xử. Việc xử lý phải đúng người, đúng tội, không bỏ lọt tội phạm và không làm oan người vô tội.

Thứ hai, quyết định và thi hành hình phạt nghiêm minh, công bằng.

Khoản 1 Điều 50 Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung, quy định các căn cứ quyết định hình phạt. Tòa án phải đánh giá đầy đủ hành vi, nhân thân và tình tiết của từng vụ án; mức hình phạt được tuyên phải tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi. Đồng thời, bản án phải được thi hành đúng pháp luật để bảo đảm hiệu lực thực tế của việc xử lý.

Thứ ba, chủ động loại trừ nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm.

Cần gắn tuyên truyền pháp luật với quản lý những lĩnh vực có nguy cơ cao và hỗ trợ người có nguy cơ bị lôi kéo phạm tội. Đối với ma túy, cần kiểm soát nguồn cung, giảm nhu cầu sử dụng, triệt phá đường dây, xử lý người chủ mưu, cầm đầu và thu hồi lợi ích do phạm tội mà có. Đây là những biện pháp cần được thực hiện thường xuyên, thay vì chỉ trông chờ vào mức hình phạt cao nhất.

Sức răn đe phải được bảo đảm bằng khả năng phát hiện, xử lý và thi hành pháp luật trên thực tế. Chính sách nhân đạo cần đi cùng năng lực phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm.

- Việc thu hẹp phạm vi áp dụng hình phạt tử hình sẽ tác động như thế nào đến chính sách xử lý tội phạm và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong thời gian tới, thưa Luật sư?

- Theo tôi, cần xem xét tác động của chính sách mới trên 3 phương diện: Người phạm tội, hoạt động xét xử và thi hành án hình sự.

Thứ nhất, đối với người phạm tội, chính sách mới duy trì cơ hội sống và cải tạo.

Đối với trường hợp được bỏ hình phạt tử hình, người phạm tội vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự nhưng không bị tước bỏ tính mạng. Điều này duy trì khả năng giáo dục, cải tạo và sửa chữa sai lầm. Trong một số trường hợp, chính sách cũng có thể khuyến khích khai báo, hợp tác và khắc phục hậu quả; tuy nhiên, tác động này cần được kiểm chứng qua thực tiễn, không phải hệ quả đương nhiên của việc sửa luật.

Khi đáp ứng điều kiện luật định, việc tự nguyện khắc phục hậu quả, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải hoặc tích cực hợp tác phải được xem xét theo các tình tiết giảm nhẹ tương ứng tại các điểm b, s và t khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung. Việc có tình tiết giảm nhẹ không đồng nghĩa với đương nhiên được hưởng một mức án cụ thể hoặc được xử dưới mức thấp nhất của khung hình phạt.

Thứ hai, đối với xét xử, phải xác định đúng phạm vi áp dụng quy định có lợi và cá thể hóa hình phạt.

Tòa án cần đối chiếu hành vi, tội danh và quy định chuyển tiếp để xác định chính xác trường hợp được hưởng chính sách mới. Khi quyết định hình phạt, phải đánh giá riêng vai trò, mức độ tham gia, nhân thân và các tình tiết của từng bị cáo. Việc bỏ tử hình không có nghĩa là mặc nhiên áp dụng chung thân cho mọi trường hợp; hình phạt vẫn phải được lựa chọn theo khung hình phạt và các căn cứ luật định.

Thứ ba, đối với thi hành án, cần chuẩn bị điều kiện quản lý, giáo dục người chấp hành án tù lâu dài.

Việc chuyển sang hình phạt tù đặt ra yêu cầu bảo đảm điều kiện giam giữ, chăm sóc sức khỏe và tổ chức lao động, học tập phù hợp. Công tác giáo dục, cải tạo cần có mục tiêu và đánh giá thực chất đối với từng người chấp hành án. Việc xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt, nếu có, phải căn cứ điều kiện luật định, không phải hệ quả tự động của việc bỏ tử hình.

Tác động lâu dài của chính sách vì vậy phụ thuộc vào việc áp dụng đúng pháp luật và chất lượng cải tạo. Bảo vệ quyền sống phải gắn với trách nhiệm chấp hành bản án và bảo đảm an toàn cho xã hội.

- Luật sư đánh giá thế nào về ý nghĩa của quy định chuyển án tử hình thành tù chung thân đối với những người đã bị kết án nhưng chưa thi hành án, quy định này thể hiện nguyên tắc nhân đạo và bảo đảm quyền con người trong pháp luật hình sự ra sao?

- Theo tôi, việc chuyển hình phạt tử hình thành tù chung thân đối với những người đã bị kết án nhưng chưa thi hành án, nếu thuộc trường hợp luật định, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Quy định này không chỉ thể hiện chính sách nhân đạo, bảo vệ quyền sống của con người mà còn bảo đảm nguyên tắc áp dụng quy định có lợi cho người phạm tội, góp phần bảo đảm sự công bằng và thống nhất trong áp dụng pháp luật.

Thứ nhất, bảo đảm chính sách hình sự có lợi được áp dụng đối với cả những người đã bị kết án nhưng chưa thi hành án.

Theo Khoản 3 Điều 7 Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung, các quy định có lợi cho người phạm tội được áp dụng đối với hành vi phạm tội thực hiện trước khi quy định mới có hiệu lực thi hành.

Cần phân biệt thời điểm có hiệu lực chung của Bộ luật với mốc áp dụng quy định chuyển tiếp. Bộ luật Hình sự năm 2026 có hiệu lực từ ngày 1-3-2027. Theo quy định chuyển tiếp về việc thi hành Bộ luật, kể từ ngày Bộ luật được công bố, không áp dụng hình phạt tử hình khi xét xử người phạm tội mà Bộ luật mới đã bỏ hình phạt này. Đối với hình phạt tử hình đã tuyên trước ngày Bộ luật được công bố, thuộc trường hợp được bỏ tử hình mà chưa thi hành án thì không thi hành; Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ra quyết định chuyển thành tù chung thân.

Cần phân biệt việc chuyển hình phạt theo quy định chuyển tiếp với việc xét ân giảm án tử hình. Trong trường hợp này, căn cứ chuyển hình phạt là sự thay đổi của chính sách hình sự và việc người bị kết án thuộc phạm vi được áp dụng quy định có lợi, không phải quyết định khoan hồng riêng lẻ. Vì vậy, việc rà soát phải bảo đảm đầy đủ, thống nhất, không bỏ sót người thuộc diện được chuyển hình phạt.

Thứ hai, bảo đảm sự công bằng, thống nhất trong áp dụng pháp luật hình sự.

Đối với người thuộc diện được áp dụng quy định chuyển tiếp, việc bản án đã tuyên không làm mất quyền được hưởng chính sách mới khi hình phạt tử hình chưa thi hành. Việc chuyển hình phạt góp phần hạn chế khác biệt về hậu quả pháp lý chỉ do thời điểm xét xử, đồng thời bảo đảm những người đáp ứng cùng điều kiện được giải quyết thống nhất, bình đẳng.

Thứ ba, thể hiện chính sách nhân đạo, bảo vệ quyền sống và hạn chế hậu quả không thể khắc phục nếu xảy ra oan, sai.

Điều 19 Hiến pháp năm 2013 ghi nhận quyền sống và sự bảo hộ của pháp luật đối với tính mạng con người. Hình phạt tử hình không thể đảo ngược sau khi đã thi hành. Việc chuyển sang tù chung thân bảo vệ tính mạng người bị kết án, đồng thời giữ khả năng khắc phục hậu quả của việc kết án nếu sau này phát hiện oan, sai. Nếu án tử hình đã thi hành, dù có xác định được sai lầm, cũng không thể khôi phục tính mạng của họ.

Theo tôi, ý nghĩa sâu sắc của quy định này là chính sách nhân đạo được thực hiện cả đối với những bản án đã tuyên nhưng chưa thi hành khi đáp ứng điều kiện luật định. Đây là sự bảo đảm cụ thể cho quyền con người và tính công bằng trong áp dụng pháp luật.

- Từ những sửa đổi lần này, theo Luật sư, thách thức lớn nhất đặt ra đối với cơ quan tiến hành tố tụng là gì để vừa bảo đảm chính sách nhân đạo, vừa không tạo ra tâm lý chủ quan, coi nhẹ tính nghiêm trọng của các hành vi phạm tội?

- Theo tôi, thách thức lớn nhất là bảo đảm chính sách nhân đạo được áp dụng đúng pháp luật, thống nhất và công bằng, nhưng không làm suy giảm yêu cầu xử lý nghiêm minh đối với các hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng. Cần chú trọng 3 vấn đề.

Thứ nhất, áp dụng chính sách nhân đạo đúng đối tượng, đúng điều kiện luật định; việc bỏ hình phạt tử hình không đồng nghĩa với việc đánh giá nhẹ tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi hoặc khoan hồng vô điều kiện.

Thứ hai, bảo đảm cá thể hóa hình phạt và chất lượng tố tụng. Theo Điều 50 Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung, Tòa án phải cân nhắc tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi, nhân thân người phạm tội và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ. Việc điều tra, truy tố, xét xử cũng phải tuân thủ nguyên tắc suy đoán vô tội theo Điều 13 và trách nhiệm chứng minh tội phạm theo Điều 15 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Thứ ba, nâng cao hiệu quả thi hành án, quản lý và giáo dục người chấp hành hình phạt tù chung thân, đồng thời chủ động phòng ngừa tội phạm. Nhân đạo không có nghĩa là khoan dung vô điều kiện; nghiêm minh cũng không đồng nghĩa với việc luôn áp dụng hình phạt nặng nhất. Điều quan trọng là mỗi bản án phải công bằng, đúng pháp luật và tương xứng với hành vi phạm tội.