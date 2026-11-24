Trước đó, chiều cùng ngày, mạng xã hội lan truyền nhiều bài viết, hình ảnh, clip nghi vấn xảy ra bắt cóc trẻ em tại xã Vĩnh Thuận, TP. Hải Phòng, thu hút sự chú ý của dư luận.

Theo Công an TP. Hải Phòng, ngày 24/11/2026, nhóm 05 người theo đạo Tin Lành đi cầu phước, khi đi ngang qua xã Vĩnh Thuận thấy có mấy cháu nhỏ mặc không đủ ấm trong thời tiết lạnh mùa đông nên cảm thấy thương hại và có ý định cho tiền các cháu.

Nhóm người trên đã gọi các cháu lại gần xe ô tô để cho tiền, dẫn đến các cháu hoảng sợ và chạy về báo bố mẹ. Chính vì vậy, quần chúng nhân dân nghĩ đây là nhóm bắt cóc em nên đã hô hoán, tấn công nhóm người này và gây áp lực đưa về UBND xã.

Qua xác minh, Công an TP. Hải Phòng cho biết xác định không xảy ra vụ việc nghi bắt cóc trẻ em tại xã Vĩnh Thuận.

Hiện, Công an xã Vĩnh Thuận đã đưa nhóm người trên về trụ sở để tiếp tục giải quyết theo quy định của pháp luật.