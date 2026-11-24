Ngày 24/11, tin từ Cổng TTĐT Công an Thành phố Đà Nẵng: Chiều 23/11, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến đường Trần Hưng Đạo, Tổ Cảnh sát trật tự (Công an phường An Hải) phát hiện hai nam thanh niên điều khiển xe mô tô hiệu Wave màu xanh không gắn biển kiểm soát với nhiều biểu hiện nghi vấn. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra hành chính.

Khi phát hiện lực lượng Công an, cả hai bất ngờ bỏ lại phương tiện tháo chạy. Tổ công tác lập tức tổ chức truy đuổi, khống chế được một đối tượng và đưa về trụ sở Công an phường để xác minh, làm rõ.

Qua đấu tranh ban đầu, người bị giữ được xác định là M.V.B.Y. (SN 2010, trú phường An Hải, TP Đà Nẵng); người đi cùng đã bỏ chạy là Đ.H. (SN 2010, trú phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng).

Tiến hành tra cứu thông tin phương tiện, cơ quan Công an xác định chiếc xe mô tô Wave màu xanh trên mang BKS 78AK-026.41. Chủ sở hữu xác nhận phương tiện này vừa bị mất trộm vào rạng sáng 22/11/2026, cách thời điểm bị tổ tuần tra phát hiện hơn một ngày.

Vụ việc đang được Công an phường An Hải tiếp tục xác minh, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.