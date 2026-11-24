Số nhà 110B-E4, nơi xảy ra vụ cháy đang được cải tạo, sửa chữa làm quán ăn.

Vụ nổ xảy ra vào khoảng 8 giờ 6 phút sáng nay (24/11). Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an thành phố đã huy động lực lượng phối hợp chính quyền địa phương, Bộ Tư lệnh Thủ đô, lực lượng y tế và các lực lượng tại chỗ khẩn trương triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ.

Quá trình tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, lực lượng chức năng đã phát hiện và đưa các nạn nhân đến cấp cứu tại bệnh viện. Đến nay, đã có 7 nạn nhân tử vong.

Qua điều tra ban đầu, Cơ quan điều tra Công an thành phố Hà Nội xác định: số nhà 110B-E4 đang được cải tạo, sửa chữa làm quán ăn. Nguyên nhân sơ bộ vụ nổ do rò rỉ khí gas kết hợp với ô-xi trong không khí, gặp nguồn nhiệt thích hợp dẫn đến cháy, nổ hỗn hợp khí gas và ô-xi.

Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố phối hợp chặt chẽ các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, giải quyết vụ việc theo quy định pháp luật