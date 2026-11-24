Nhiều vòng, nhiều lớp bảo đảm an toàn cho ngày hội văn hóa

Từ khoảng 15h ngày 24-11, lượng người và phương tiện đổ về khu vực Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình đã khá đông. Không khí trở nên nhộn nhịp khi người dân từ nhiều nơi di chuyển về địa điểm tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam”, chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11-1946/ 24-11-2026).

Trước thời điểm chương trình diễn ra, Công an thành phố Hà Nội đã chủ động triển khai lực lượng từ rất sớm, thực hiện đồng bộ các phương án bảo đảm an ninh, trật tự, trật tự an toàn giao thông.

Các lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt Lê Đức Thọ - Tân Mỹ

Trên các tuyến Lê Đức Thọ, Nguyễn Hoàng, Hàm Nghi, Tân Mỹ… Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động phối hợp với Công an phường Từ Liêm và các đơn vị nghiệp vụ tổ chức chốt trực tại những vị trí được phân công, triển khai theo nhiều vòng, nhiều tầng, nhiều lớp, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho sự kiện.

Tại các tuyến đường hướng về sân vận động, lực lượng Cảnh sát giao thông có mặt tại các nút giao, vị trí trọng điểm để phân luồng, điều tiết phương tiện, hướng dẫn người dân di chuyển theo đúng luồng, tuyến, góp phần hạn chế ùn tắc cục bộ, không để xảy ra tình trạng ùn ứ kéo dài.

Các vị trí sẵn sàng nhiệm vụ từ rất sớm

Cùng với nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông, công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm cũng được triển khai chủ động. Phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố được bố trí tại các vị trí công khai, đồng thời triển khai lực lượng hóa trang, mật phục, nhằm kịp thời phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn trộm cắp, móc túi và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Đây là một trong những yêu cầu quan trọng đối với các sự kiện tập trung đông người, nhằm chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, không để các đối tượng lợi dụng sự đông đúc để thực hiện hành vi phạm tội, gây ảnh hưởng đến sự an toàn của người dân và chương trình.

Thượng tá Lê Xuân Hanh - Trưởng Công an phường Từ Liêm kiểm tra các chốt được phân công

Trao đổi với phóng viên An ninh Thủ đô, Thượng tá Lê Xuân Hanh - Trưởng Công an phường Từ Liêm cho biết, đơn vị đã huy động 100% cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ. Các tổ công tác được bố trí theo đúng phương án của Công an thành phố, bảo đảm đúng thành phần, đúng số lượng, có mặt đúng thời gian và vị trí được phân công, đồng thời bố trí chỉ huy phụ trách các khu vực, phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an thành phố triển khai lực lượng theo đúng yêu cầu.

“Cán bộ, chiến sĩ phải có mặt đúng vị trí, đúng thời gian, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình; chú ý quan sát, phân luồng giao thông, hướng dẫn người và phương tiện đi đúng luồng, đúng vị trí theo quy định. Đồng thời chú ý kiểm tra các trường hợp, đối tượng nghi vấn, tụ tập đông người để kịp thời giải quyết các sự việc đột xuất, bất ngờ”, Thượng tá Lê Xuân Hanh nhấn mạnh.

Theo Thượng tá Lê Xuân Hanh, để phục vụ ngày hội văn hóa Việt Nam, Công an phường Từ Liêm đã triển khai đồng bộ các mặt công tác, từ bảo đảm trật tự giao thông, trật tự đô thị đến tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật, giữ gìn văn minh đô thị.

Cán bộ chiến sĩ Đội cảnh sát giao thông số 6 - CATP Hà Nội triển khai phương án phân luồng, hướng dẫn người dân đi lại an toàn, thuận lợi

Từ chiều 23-11 và sáng 24-11, đơn vị đã tăng cường kiểm tra trên các tuyến phố, chủ động bảo đảm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân đến tham dự chương trình.

Đặc biệt, các tổ công tác hóa trang, phục kích cũng được triển khai, chủ động theo dõi các đối tượng nghi vấn, sẵn sàng ngăn chặn, xử lý kịp thời những tình huống đột xuất, bất ngờ có thể xảy ra.

Giữ bình yên để nhân dân trọn niềm vui

Một chương trình nghệ thuật quy mô lớn, thu hút đông đảo người dân tham dự luôn đặt ra yêu cầu cao đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Bởi vậy, phía sau không khí háo hức, vui tươi của hàng vạn khán giả tại Mỹ Đình là sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chủ động và tinh thần trách nhiệm cao của các lực lượng Công an Thủ đô.

Từ những chốt trực trên các tuyến đường, các tổ công tác Công an thành phố vừa bảo đảm giao thông thông suốt, vừa nắm tình hình, chủ động phòng ngừa tội phạm. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị nghiệp vụ và Công an cơ sở tạo thành thế trận bảo đảm an ninh, an toàn vững chắc quanh khu vực tổ chức sự kiện.

Đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự cho “Concert Quốc gia” mang tên "Muôn sắc Việt Nam" không chỉ là một nhiệm vụ công tác đơn thuần mà còn là niềm vinh dự khi được góp sức bảo vệ một sự kiện văn hóa có ý nghĩa đặc biệt.

Thiếu tá Nguyễn Thị Ngọc Mai, cán bộ Công an phường Từ Liêm vinh dự, tự hào vì được cùng cán bộ chiến sĩ Công an Thủ đô thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT cho sự kiện đặc biệt

Thiếu tá Nguyễn Thị Ngọc Mai, cán bộ Công an phường Từ Liêm chia sẻ, được tham gia bảo đảm an ninh, trật tự tại một sự kiện quan trọng của đất nước là niềm vinh dự, tự hào của mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Theo Thiếu tá Nguyễn Thị Ngọc Mai, trong ngày hội văn hóa, các thế hệ từ người cao tuổi đến những bạn trẻ cùng hội tụ về Mỹ Đình. Qua đó có thể thấy những giá trị văn hóa Việt Nam đang ngày càng được lan tỏa mạnh mẽ, đặc biệt tới thế hệ trẻ.

“Là một cán bộ, chiến sĩ, tôi mong muốn góp phần xây dựng hình ảnh người Công an nhân dân gần dân, sát dân, bảo vệ sự an toàn để sự kiện diễn ra thành công”, Thiếu tá Nguyễn Thị Ngọc Mai bày tỏ.

Người dân có mặt từ sớm để chờ đến giờ tham dự "Concert Quốc gia" mang tên "Muôn sắc Việt Nam"

Cũng trong chiều 24-11, khi dòng người ngày càng đông, không khí tại khu vực Mỹ Đình trở nên sôi động hơn. Những nhóm bạn trẻ, các gia đình, người dân từ nhiều địa phương cùng hướng về sân vận động với tâm trạng háo hức chờ đón những tiết mục nghệ thuật đặc sắc.

Với tinh thần “chủ động từ sớm, từ xa”, triển khai lực lượng đồng bộ, nhiều vòng, nhiều lớp, Công an thành phố Hà Nội đã và đang nỗ lực cao nhất để bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam”.