Tại Báo cáo nhanh gửi UBND TP Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội cho biết khoảng 8h ngày 24/11, sau khi nhận thông tin có người cần cấp cứu tại số 170 phố Nguyễn Văn Tuyết, Sở Y tế đã chỉ đạo Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội và các cơ sở y tế điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường. Thông tin ban đầu ghi nhận vụ nổ nghi do khí gas, gây sập nhà.

Hiện trường vụ nổ.

Đến 8h20’, 9 xe cấp cứu cùng 36 cán bộ y tế đã có mặt tại hiện trường. 5 phút sau, lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã đưa được nạn nhân đầu tiên ra ngoài.

Trong số 6 nạn nhân tử vong, 5 trường hợp được ghi nhận tử vong ngoài bệnh viện và được chuyển đến nhà đại thể Bệnh viện Đa khoa Đống Đa. Một trường hợp đa chấn thương, tử vong, được chuyển đến nhà đại thể Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Theo Báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, 6 nạn nhân tử vong, gồm: Vũ Thị Linh P. (SN 1986); Đỗ Xuân H. (SN 1987); Trần Thị Kh. (SN 1970); Nguyễn Xuân V. (SN 1964); Bùi Văn S. (SN 1984); một nạn nhân chưa rõ danh tính.

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ đưa các nạn nhân ra khỏi hiện trường đổ nát.

10 người bị thương đang được điều trị tại 3 bệnh viện. Trong đó, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội mỗi nơi tiếp nhận 4 người bị thương. Bệnh viện Đa khoa Đống Đa tiếp nhận 2 người.

Những người bị thương, gồm: Lý Ngọc A. (SN 2007), Trần Mỹ H. (SN 2002) cùng bị đa chấn thương; Trần Thị Thu H. (SN 1978), bị chấn động não; Dương Thúy V. (SN 1948) bị gãy liên mấu chuyển xương đùi; Nguyễn Diễm M. (SN 1992) và Đỗ Nguyên V. (SN 1998) cùng bị gãy xương đùi phải;

Bùi Văn Giang (SN 1959) và Cung Thị Kiều Anh (SN 2004) cùng bị nhiều vết thương phần mềm; Đỗ Ngọc Quang (SN 1983) bị vết thương vùng đầu; Trịnh Thị Tuyết (SN 1944) bị vết thương vùng mặt.