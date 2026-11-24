Theo thông tin từ Công an phường Trung Tâm, tỉnh Lào Cai, ngày 20/11, đơn vị tiếp nhận trình báo của chị Đ.T.X. về việc bị một tài khoản mạng xã hội không rõ danh tính sử dụng đoạn video có nội dung nhạy cảm để đe dọa, uy hiếp tinh thần nhằm chiếm đoạt tài sản.

Ngay sau khi tiếp nhận trình báo, Công an phường Trung Tâm đã triển khai các biện pháp xác minh, phối hợp với Phòng PC01 Công an tỉnh Lào Cai làm rõ vụ việc. Sau hơn 1 giờ xác minh, lực lượng công an đã xác định được các đối tượng liên quan.

Các đối tượng tại cơ quan công an.

Ngày 23/11, Viện KSND khu vực 5 đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 2 bị can L.V.A. và L.T.N., cùng trú tại phường Trung Tâm, về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Công an phường Trung Tâm khuyến cáo người dân không chia sẻ hình ảnh, video nhạy cảm; không chuyển tiền khi bị đe dọa, tống tiền bằng hình ảnh, video riêng tư. Khi gặp tình huống tương tự, người dân cần lưu giữ tin nhắn, thông tin tài khoản và các bằng chứng liên quan, kịp thời trình báo cơ quan công an để được hỗ trợ, xử lý.