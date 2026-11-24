[Video] Vụ nổ khí gas tại phố Nguyễn Văn Tuyết: Thêm một nạn nhân tử vong
Liên quan đến vụ nổ khí gas xảy ra tại phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội sáng 24/11 khiến một phần công trình nhà một tầng bị sập đổ, tính đến tối 24/11 đã có nạn nhân thứ 7 tử vong.
Nạn nhân nhập viện trong tình trạng đa chấn thương nặng; dù được đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn tập trung cứu chữa nhưng người bệnh đã không qua khỏi. Hiện còn 9 bệnh nhân trong vụ việc đang tiếp tục được điều trị tích cực tại các cơ sở y tế.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-vu-no-khi-gas-tai-pho-nguyen-van-tuyet-them-mot-nan-nhan-tu-vong-post1005208.html