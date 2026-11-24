Khẩn trương cứu nạn, cứu hộ vụ nổ trên phố Nguyễn Văn Tuyết
Một vụ nổ nghi do khí ga xảy ra vào sáng 24/11, tại số 168 phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, Hà Nội, khiến một phần công trình kinh doanh ăn uống bị sập đổ, nhiều người mắc kẹt. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an thành phố Hà Nội đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng, khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn, đưa các nạn nhân ra khỏi khu vực đổ nát.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/khan-truong-cuu-nan-cuu-ho-vu-no-tren-pho-nguyen-van-tuyet-246261124230916162.htm