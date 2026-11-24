Theo ý kiến của luật sư, việc bỏ hình phạt tử hình đối với 6 tội danh vừa được Quốc hội thông qua là sự điều chỉnh theo hướng giảm mức hình phạt cao nhất đối với những trường hợp thuộc phạm vi sửa đổi. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là coi nhẹ tính chất nguy hiểm của hành vi phạm tội.