100% học sinh Hưng Yên đã được lập học bạ số

Các đại biểu tham quan gian hàng giới thiệu các sản phẩm, nền tảng và giải pháp công nghệ trong lĩnh vực giáo dục.

Chiều 9/10, UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị phát động Ngày Chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên và Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026.

Phát biểu tại hội nghị, bà Thái Thị Thu Hường, Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Hưng Yên, cho biết công tác chuyển đổi số, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Bà Thái Thị Thu Hường, Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Hưng Yên phát biểu tại hội nghị.

Hạ tầng viễn thông tiếp tục được hoàn thiện, mạng cáp quang và sóng di động phủ khắp 100% xã, phường. Kho dữ liệu dùng chung và Trung tâm điều hành thông minh (IOC) của tỉnh đã kết nối, tích hợp dữ liệu trên 20 lĩnh vực.

Nhiều cơ sở dữ liệu chuyên ngành đạt kết quả vượt trội: 100% học sinh các cấp được lập học bạ số; 100% hồ sơ cán bộ, công chức được đồng bộ hóa; dữ liệu y tế, đất đai, an sinh xã hội được làm sạch và kết nối liên thông mạnh mẽ…

Bên cạnh kết quả đạt được, Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Hưng Yên cũng thẳng thắn chỉ ra những thách thức và "điểm nghẽn" trong tiến trình chuyển đổi số của tỉnh.

Bà Hà Thị Thu Phương, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hưng Yên (giữa) cùng các đại biểu dự hội nghị.

Để các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số năm 2026 phát huy hiệu quả cao nhất và lan tỏa sâu rộng, bà Thái Thị Thu Hường đề nghị các cấp, ngành, địa phương, doanh nghiệp và Nhân dân chuyển mạnh từ nâng cao nhận thức sang hành động cụ thể, tạo ra sản phẩm, dữ liệu và giá trị thực chất.

Trong đó, tập trung thực hiện chiến dịch “100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số”; đẩy nhanh việc chuẩn hóa, kết nối dữ liệu, nâng cấp hạ tầng số và bảo đảm an toàn thông tin; đồng thời đẩy mạnh phong trào “Bình dân học vụ số”, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt; hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh ứng dụng công nghệ số.