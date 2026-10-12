Thành phố Hồ Chí Minh truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng

731 hài cốt liệt sĩ sẽ được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh.

Lúc 7 giờ 30 phút, Lễ dâng hoa, dâng hương sẽ được tổ chức tại Tượng đài Cố Tổng Bí thư Trần Phú, Nhà Bia Liệt sĩ và các địa điểm trong Công viên văn hóa Lê Thị Riêng; Lễ viếng, Lễ truy điệu hài cốt liệt sĩ diễn ra lúc 8 giờ.

Sau Lễ truy điệu, đoàn xe đưa 731 bộ hài cốt liệt sĩ (gồm 698 bộ hài cốt liệt sĩ riêng lẻ và 1 bộ hài cốt tập thể gồm 33 hài cốt liệt sĩ) từ Công viên văn hóa Lê Thị Riêng đến Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố, đường Song Hành Xa lộ Hà Nội, khu phố 7, phường Long Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo kế hoạch, quãng đường dự kiến khoảng 26 km, đoàn xe đưa hài cốt liệt sĩ sẽ di chuyển thành 4 đợt trong ngày 14/10.

Đợt đầu tiên dự kiến xuất phát khoảng 8 giờ 45 phút, các đợt tiếp theo được tiếp tục tổ chức di chuyển và hoàn thành trong ngày.

Lộ trình di chuyển dự kiến: Công viên văn hóa Lê Thị Riêng → đường Trường Sơn → đường Cách Mạng Tháng Tám → vòng xoay Dân Chủ → đường Cách Mạng Tháng Tám → đường Điện Biên Phủ → cầu Sài Gòn → đường Võ Nguyên Giáp → Xa lộ Hà Nội → Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố.

Ban chỉ đạo đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương và Ban Chỉ huy quân sự các xã, phường trên địa bàn có tuyến đường đoàn xe đưa hài cốt liệt sĩ đi qua (gồm các phường: Hòa Hưng, Nhiêu Lộc, Bàn Cờ, Xuân Hòa, Gia Định, Thạnh Mỹ Tây, An Khánh, Bình Trưng, Phước Long, Tăng Nhơn Phú và Long Bình), tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân sinh sống hai bên đường ra đứng tại khu vực vỉa hè để tiễn biệt các Anh hùng liệt sĩ.

Đồng thời, kính mời Nhân dân trên các tuyến đường đoàn đi qua cầm nhành hoa trắng, thành kính tiễn đưa 731 liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng. Việc tổ chức cho Nhân dân tiễn biệt các Anh hùng liệt sĩ phải bảo đảm trang nghiêm, an toàn; không gây mất an ninh, trật tự, ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị, lịch sử và nhân văn sâu sắc, thể hiện lòng thành kính, sự tri ân của Đảng, Nhà nước, Quân đội, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân Thành phố đối với các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; đồng thời tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc Việt Nam.