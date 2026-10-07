1.000 đội tham gia 'AI Thực chiến 2026'

"AI Thực chiến 2026" do Đài Truyền hình Việt Nam, Trung tâm Dữ liệu Quốc gia, Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia và Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam phối hợp tổ chức, dưới sự bảo trợ của Bộ Công an. Đây cũng là cuộc thi AI duy nhất được VTV sản xuất dưới hình thức gameshow truyền hình thực tế đa nền tảng, chương trình đóng vai trò là cầu nối đưa tri thức công nghệ đến gần hơn với công chúng.

Bên cạnh việc tìm kiếm giải pháp xuất sắc, cuộc thi đặt trọng tâm vào việc đào tạo nhân tài trẻ hội tụ đức và tài trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Các sản phẩm dự thi bắt buộc tuân thủ nghiêm ngặt quy định về an toàn, bảo mật dữ liệu cá nhân, sử dụng nguồn dữ liệu sạch và không xâm phạm an ninh quốc gia, đảm bảo giá trị nhân văn và tính bền vững khi triển khai trong thực tế.

"AI thực chiến 2026" bước vào Vòng thi Chung khảo.

Với thông điệp chủ đạo "Kiến tạo nhân tài AI", cuộc thi năm nay không chỉ là đấu trường thực chiến quy mô lớn về trí tuệ nhân tạo (AI) mà còn mang sứ mệnh chiến lược: ươm tạo thế hệ kỹ sư công nghệ trẻ đủ đức, đủ tài, làm chủ công nghệ lõi mang tinh thần tự cường "Made in Vietnam", đóng góp trực tiếp vào sự phát triển bền vững của quốc gia.

Ban tổ chức cho biết, năm 2026, cuộc thi quy tụ lực lượng thí sinh đa dạng từ 62 trường đại học, cao đẳng, THPT và gần 200 doanh nghiệp, tổ chức công nghệ. Đáng chú ý, tham gia sân chơi năm nay có đông đảo người Việt trẻ đang học tập và làm việc tại các quốc gia tiên tiến như Australia, Canada, Trung Quốc, Nhật Bản, Singapore... Tuổi trung bình của thí sinh là 22,4 tuổi (trong đó 60% ở độ tuổi 18–22). Đặc biệt, đường đua năm nay ghi nhận thí sinh nhỏ tuổi nhất mới 15 tuổi đăng ký tham gia - minh chứng cho làn sóng đam mê công nghệ đang lan tỏa sâu rộng trong thế hệ Gen Z và Alpha.

Trải qua Vòng Sơ khảo, top 100 đội thi bước vào Vòng Chung khảo (6–8/10) sở hữu năng lực thực chiến toàn diện ở cả 4 trụ cột: Nghiên cứu (Research), Thi đấu (Competition), Sản phẩm (Product) và Mã nguồn mở (Open-source). Đáng chú ý, 80% số đội vào chung khảo sở hữu các chứng chỉ quốc tế.

"AI thực chiến 2026" trong ngày thi đấu đầu tiên của Vòng Chung khảo.

Tại Vòng Chung khảo, top 100 thi kỹ năng online, chia thành 10 bảng đấu để chọn 12 đội xuất sắc nhất (10 đội nhất bảng và 2 đội nhì bảng có điểm số cao nhất).

Dự kiến, Vòng Bán kết sẽ diễn ra vào tháng 11/2026. 12 đội ghi hình tập trung tại trường quay, giải bài toán thực tiễn để chọn 4 đội vào Chung kết.

Vòng Chung kết và Gala Trao giải sẽ diễn ra vào tháng 12/2026 và tháng 1/2027. 4 đội sẽ mô hình hóa AI ứng dụng trong các lĩnh vực trọng điểm của quốc gia.

Tổng giá trị giải thưởng năm nay cũng ghi nhận con số kỷ lục. Cụ thể, 1 Giải Nhất gồm 1 tỷ đồng tiền mặt và suất học bổng/Khoản đầu tư 1 triệu USD "Điều kỳ diệu của Techcombank" tài trợ nghiên cứu/phát triển; 1 Giải Nhì trị giá 300 triệu đồng; 2 Giải Ba trị giá 150 triệu đồng/giải; 8 Giải Phụ chuyên sâu trị giá 50 triệu đồng/giải, bao gồm: Ứng dụng dữ liệu, AI Startup, AI đẳng cấp quốc tế, Ý tưởng xuất sắc, Sử dụng API, AI sáng tạo, Tài năng triển vọng và Khán giả bình chọn.

Chuỗi chương trình "AI Thực chiến 2026" dự kiến phát sóng từ ngày 5/11/2026 đến tháng 1/2027 trên kênh VTV2 và phát lại trên các nền tảng số của VTV. Đêm Gala trao giải sẽ được truyền hình trực tiếp vào ngày 10/1/2027 trên kênh VTV2 và VTV3.