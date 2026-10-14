Concert BIGBANG kích cầu du lịch Hà Nội

Sân vận động Mỹ Đình là một trong những điểm đến concert tại Hà Nội. Ảnh THẮNG ĐẶNG

Tháng 10, các concert lớn như “BIGBANG 2026-2027 World tour”, “Tinh hà say hi” và “Anh trai vượt ngàn chông gai” góp phần làm tăng nhu cầu đi lại, lưu trú tại TP Hà Nội và TPHCM. Theo dữ liệu của Trip.com, lượng đặt vé máy bay đến Hà Nội trong thời gian diễn ra concert BIGBANG tăng 74% so với cùng kỳ năm 2025; tại TPHCM, mức tăng là 77% trong dịp 2 chương trình âm nhạc diễn ra giữa tháng 10.

Concert BIGBANG tổ chức trong 2 đêm 24 và 25-10 tại sân vận động Mỹ Đình. Nhu cầu du lịch tăng rõ từ đợt mở bán vé sớm ngày 14-8, khi lượng đặt vé máy bay và khách sạn cao gấp 6 lần mức trung bình hàng ngày. Khán giả đến Hà Nội dịp này chủ yếu xuất phát từ TPHCM, TP Đà Nẵng, Seoul, Đài Bắc, Nagoya và Busan.

Các khách sạn trong bán kính 3km quanh sân vận động Mỹ Đình đã hết phòng từ cuối tháng 7

Nhiều người hâm mộ lên kế hoạch từ sớm để chủ động vé và chỗ ở. Theo số liệu của Trip.com, các khách sạn trong bán kính 3km quanh sân vận động Mỹ Đình phần lớn đã hết phòng từ cuối tháng 7. Lượng đặt phòng trong 2 ngày 23 và 24-10 cao gấp khoảng 15 lần mức trung bình các ngày trong tháng.

Tại TPHCM, “Tinh hà say hi” và “Anh trai vượt ngàn chông gai” cùng diễn ra ngày 17 và 18-10, tại các địa điểm khác nhau, cũng thúc đẩy nhu cầu đi lại và lưu trú. Lượng đặt vé máy bay đến thành phố từ ngày 16 đến 19-10 tăng 77% so với cùng kỳ năm trước; nhu cầu đặt phòng khách sạn trong 2 ngày đầu sự kiện cũng tăng mạnh.

Xu hướng kết hợp du lịch với xem concert cũng được ghi nhận tại các điểm đến quốc tế. Theo Trip.com, các đêm diễn của The Weeknd tại Kuala Lumpur đầu tháng 11 kéo nhu cầu du lịch tăng mạnh. Với chuyến lưu diễn “BTS World Tour Arirang” vào tháng 12, lượng khách đến Bangkok, Kuala Lumpur và Singapore tập trung vào thời gian diễn ra các đêm diễn. So với cùng kỳ năm 2025, lượng vé máy bay bán ra cho các chuyến đi/đến Bangkok và Singapore trong tháng 12 đều tăng mạnh, cho thấy sức hút của các sự kiện âm nhạc đối với du lịch khu vực.