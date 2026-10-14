30 dự án tiêu biểu vào vòng Bán kết Cuộc thi Khởi nghiệp sáng tạo năm 2026

Qua vòng sơ khảo, 30 dự án được chọn thi vòng Bán kết Cuộc thi Khởi nghiệp sáng tạo thành phố năm 2026.

Đây là năm thứ 11 Cuộc thi Khởi nghiệp sáng tạo thành phố được tổ chức nhằm phát hiện, khuyến khích và hỗ trợ các ý tưởng, dự án khởi nghiệp tiềm năng; thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào sản xuất, kinh doanh.

Cuộc thi năm nay thu hút sự quan tâm của cộng đồng khởi nghiệp với 97 hồ sơ đăng ký tham gia, cao nhất từ trước đến nay. Các ý tưởng, dự án dự thi tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương, đặc biệt là giá trị di sản văn hóa, thông qua ứng dụng công nghệ, phát triển các mô hình kinh doanh mới, tạo ra những sản phẩm, dịch vụ phù hợp với xu hướng phát triển của nền kinh tế số.

Qua vòng sơ khảo, Ban Tổ chức đã lựa chọn 30 dự án tiêu biểu vào vòng Bán kết. Tại vòng thi này, các tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân sẽ trình bày ý tưởng, mô hình kinh doanh, tính khả thi, tiềm năng phát triển và khả năng thương mại hóa của dự án trước Hội đồng Giám khảo.

Sản phẩm khởi nghiệp của dự án "Áo dài nghệ thuật Huế: Số hóa di sản qua thêu, vẽ tay truyền thống và tối ưu hóa bằng công nghệ AI & Thương mại điện tử".

Đây cũng là dịp để các dự án tiếp nhận ý kiến tư vấn, góp ý chuyên môn, từng bước hoàn thiện sản phẩm, mô hình kinh doanh và định hướng phát triển trong thời gian tới. Trên cơ sở đánh giá, Hội đồng Giám khảo sẽ lựa chọn những dự án có tiềm năng, tính sáng tạo, khả năng ứng dụng thực tiễn và triển vọng phát triển để tiếp tục tham gia vòng Chung kết Cuộc thi.

Vòng Bán kết Cuộc thi Khởi nghiệp sáng tạo thành phố Huế năm 2026 là bước quan trọng trong hành trình hỗ trợ các ý tưởng, dự án khởi nghiệp phát triển, từng bước hiện thực hóa những sáng kiến có giá trị, góp phần xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo năng động, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế số trên địa bàn.