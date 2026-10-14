Trung Quốc:Người đàn ông tập hít xà tại chùa Treo 1.500 tuổi, cảnh sát vào cuộc

Ảnh chụp màn hình video của CCTV

Theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), một đoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông tập hít xà tại chùa Huyền Không (còn gọi là chùa Treo), nằm trên vách núi Hằng Sơn, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, đang lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gây hư hại cho di tích có lịch sử khoảng 1.500 năm tuổi.

Trung tâm Quản lý danh lam thắng cảnh núi Hằng Sơn cho biết các cơ quan công an đã mở cuộc điều tra vụ việc.

Theo thông báo của trung tâm, hình ảnh từ camera giám sát xác nhận sự việc xảy ra ngày 27.9 tại Điện Đại Vi thuộc chùa Treo. Người liên quan đăng video lên mạng xã hội ngày 11.10, trước khi đoạn phim thu hút sự chú ý rộng rãi của công chúng vào ngày hôm sau.

Sau khi phát hiện vụ việc, cơ quan quản lý đã mời các chuyên gia về kiến trúc cổ và bảo tồn di sản đến kiểm tra tại hiện trường.

Kết quả kiểm tra cho thấy, tại thời điểm đánh giá, chưa phát hiện hư hại vật chất trực tiếp đối với công trình. Tuy nhiên, cơ quan quản lý cảnh báo hành vi đu người và kéo xà có thể ảnh hưởng đến sự ổn định của kết cấu gỗ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Chùa Treo là công trình kiến trúc độc đáo được xây dựng từ thời Bắc Ngụy (386-534), đồng thời là di tích văn hóa được bảo vệ cấp quốc gia của Trung Quốc. Ngôi chùa nằm cheo leo trên vách đá, là quần thể kiến trúc hiếm có kết hợp các không gian thờ Phật giáo, Đạo giáo và Nho giáo.

Công trình được nâng đỡ bởi hệ thống xà gỗ cắm vào vách đá. Các cấu kiện gỗ được liên kết bằng kỹ thuật mộng truyền thống nhằm phân bổ tải trọng và duy trì độ ổn định của toàn bộ công trình. Theo cơ quan quản lý, những lực tác động bất thường lên các bộ phận chịu lực có thể làm xáo trộn kết cấu và gây hư hại khó khắc phục.

Vì vậy, các hành vi giẫm đạp, kéo, lắc hoặc trèo lên những bộ phận kết cấu của ngôi chùa đều bị nghiêm cấm. Những hành vi này có thể vi phạm quy định quản lý khu danh lam thắng cảnh và quy định về bảo vệ di sản văn hóa.

Cơ quan công an đang điều tra vụ việc và sẽ xử lý người vi phạm theo quy định pháp luật, theo thông báo của trung tâm quản lý.

Trong thời gian tới, khu danh lam thắng cảnh cho biết sẽ tăng cường tuần tra tại các khu vực trọng điểm, bổ sung biển cảnh báo và siết chặt công tác quản lý du khách nhằm bảo vệ di tích.