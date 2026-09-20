Bên trong điểm tránh trú của người dân vùng lũ sông Bùi

VIDEO: Cuộc sống của người dân vùng lũ ven sông Bùi tại điểm tránh trú

Những ngày qua, lũ sông Bùi dâng cao, gây ngập nhiều tuyến đường và khu dân cư thấp trũng tại xã Trần Phú. Một số khu vực bị chia cắt, việc đi lại và sinh hoạt của người dân gặp nhiều khó khăn.

Để đảm bảo an toàn, chính quyền xã Trần Phú tổ chức sơ tán người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ. Hơn 50 người già và trẻ nhỏ thôn Khôn Duy được bố trí tạm trú tại nhà đa năng Trường THCS Trần Phú B.

Tại điểm tránh trú, câu chuyện của những người cao tuổi chủ yếu xoay quanh mực nước sông, nhà cửa, ruộng vườn và vật nuôi trong vùng ngập.

Nghỉ học vì lũ, khoảng sân trường trở thành nơi vui chơi của trẻ nhỏ với những trò chơi quen thuộc.

Ngay trong sân trường, một bếp ăn dã chiến được dựng lên. Cán bộ xã, lực lượng dân quân và tình nguyện viên cùng chuẩn bị thực phẩm, nấu ăn phục vụ người dân tại điểm tránh trú.

Đúng bữa, những khay cơm nóng sốt nhanh chóng được chuyển từ sân vào tận tay từng người dân, giúp bà con vơi bớt nỗi nhọc nhằn nơi tạm cư.

Giữa hoàn cảnh khó khăn vì thiên tai, bà con san sẻ từng chỗ ngồi, quây quần dùng bữa ấm cúng như trong một gia đình lớn.

Có mặt tại điểm sơ tán, Ông Trần Trọng Phú, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Trần Phú cho biết, địa phương ưu tiên bảo đảm an toàn, bố trí chỗ ăn nghỉ và nhu yếu phẩm cho người dân trong thời gian tránh lũ.

Hành trang chạy lũ chỉ vỏn vẹn vài bộ quần áo cho ít ngày tá túc. Giữa chỗ nghỉ tạm bợ, người dân vẫn đau đáu trông tin nhà.

Chiều muộn, sân trường dần tĩnh lại, chỉ còn ánh nhìn đăm đắm hướng về phía xa. Người dân tại điểm tránh trú tiếp tục chờ nước rút để trở về nhà.

Theo thống kê của xã Trần Phú, tính đến 17h ngày 19/9, 8.240 người bị ảnh hưởng bởi lũ; hơn 1.600 hộ bị ảnh hưởng, trong đó 279 hộ với 613 người phải di dời đến các địa điểm an toàn.