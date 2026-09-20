Từ sáng kiến đến những chiến công vang dội

Trong quá trình học, khi nghe giảng về xạ kích, chúng tôi phát hiện một số vấn đề trong lý thuyết bắn tên lửa A72 cần được làm rõ. Anh em bắt đầu nghiên cứu, tìm cách lý giải bằng toán học nhưng có đồng chí chỉ huy lại cho rằng chúng tôi "lòe". Khi nêu những thắc mắc với chuyên gia Liên Xô, câu giải đáp cũng khiến chúng tôi băn khoăn.

Thượng tá, Anh hùng LLVT nhân dân Trần Văn Xuân (đội mũ kê-pi) cùng đồng đội bên xác máy bay địch do ông bắn hạ. Ảnh tư liệu

Sau khi vào chiến đấu ở chiến trường Nam Bộ, các xạ thủ nhận thấy việc vận dụng phương pháp bắn A72 theo lý thuyết gặp nhiều khó khăn trong điều kiện tác chiến thực tế, nhiều trận bắn không diệt được mục tiêu. Điều đó càng thôi thúc chúng tôi tiếp tục nghiên cứu, lựa chọn phương pháp, thời cơ bắn phù hợp với từng tình huống. Rồi sáng kiến lập "Khung điểm đón và bảng bắn A72" đã ra đời. Trên cơ sở dữ liệu lý thuyết, tôi đã lập ra bảng bắn tham số bằng 0 và điểm đón mới cho phù hợp với thực tế chiến trường Nam Bộ.

Hiệu quả của sáng kiến này từng bước được khẳng định bằng những chiến công trên chiến trường. Tại Tiểu đoàn 172 (hiện nay Tiểu đoàn 172 thuộc Trung đoàn 260, Sư đoàn 361, Quân chủng Phòng không-Không quân), xạ thủ Hoàng Văn Quyết đánh 30 trận, bắn rơi 16 máy bay (12 chiếc rơi tại chỗ); Tiểu đội trưởng Trần Văn Xuân bắn rơi 8 máy bay; xạ thủ Nguyễn Ngọc Chiến sau nhiều trận sử dụng A72 chưa đạt kết quả, khi áp dụng "Khung điểm đón và bảng bắn A72" đã diệt 5 máy bay địch các loại... Những chiến công ấy khiến lực lượng không quân của địch phải dè chừng với tên lửa vác vai A72 của ta.

Không chỉ tìm tòi cải tiến phương pháp bắn, cán bộ, chiến sĩ tên lửa vác vai A72 còn có nhiều sáng kiến nhằm khắc phục những hạn chế của khí tài trong điều kiện chiến đấu ác liệt. Khi chiến đấu ở Mặt trận B2, đồng chí Nguyễn Văn Bảo, Phó tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 172 có sáng kiến sử dụng ắc quy ô tô với nguồn 40V và 80V thay cho nguồn điện của đạn A72M, qua đó kéo dài thời gian hoạt động của đạn. Ngoài ra, đồng chí Bảo còn bố trí 3 chặng thông tin điện thoại báo động từ xa. Nhờ hệ thống này, xạ thủ Nguyễn Văn Toản có thể nhận được thông tin, nhanh chóng mở nguồn, khởi động đạn, bắt mục tiêu và thực hành phóng, bắn rơi máy bay không người lái của địch có vận tốc khoảng 260m/s (khoảng 900km/giờ) tại Lộc Ninh.

Từ những băn khoăn trong huấn luyện và quyết tâm tiêu diệt địch đến những sáng kiến được kiểm nghiệm bằng thực tiễn chiến đấu, các xạ thủ tên lửa vác vai A72 đã góp phần làm nên những chiến công vang dội trên chiến trường Nam Bộ.