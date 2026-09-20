Hội Luật gia Hưng Yên bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ cơ sở

Mới đây, Hội Luật gia tỉnh Hưng Yên phối hợp với UBND phường Vũ Phúc tổ chức hội nghị bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, người hoạt động không chuyên trách và người tham gia hoạt động tại tổ dân phố trên địa bàn phường.

Tham dự hội nghị có ông Vũ Quang Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Luật gia Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia tỉnh Hưng Yên; ông Phạm Cao Quân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; ông Vũ Đức Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường; cùng đại diện các đoàn thể, phòng chuyên môn; Bí thư, Phó bí thư chi bộ; tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố và chi hội trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội tại tổ dân phố...

Tại hội nghị, bà Đỗ Thị Phương Thảo - Phó Chủ tịch UBND phường, đã giới thiệu một số quy định về tổ dân phố. Theo đó, tổ dân phố là tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư có chung địa bàn cư trú tại phường. Tổ dân phố không phải là cấp chính quyền.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Đây là nơi thực hiện dân chủ trực tiếp, rộng rãi và phát huy các hình thức tự quản của cộng đồng dân cư. Tổ dân phố cũng là nơi tổ chức để nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Hội nghị làm rõ vai trò của tổ trưởng tổ dân phố với tư cách người hoạt động không chuyên trách, đại diện cho tổ dân phố. Người hoạt động không chuyên trách ở tổ dân phố gồm 3 chức danh: tổ trưởng tổ dân phố, bí thư chi bộ và trưởng Ban công tác Mặt trận.

Cũng tại hội nghị, ông Vũ Quang Dương đã tuyên truyền, phổ biến một số nội dung của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022. Luật được Quốc hội khóa XV thông qua ngày 10/11/2022 và có hiệu lực từ ngày 1/7/2023.

Luật gồm 6 chương, 91 điều, quy định về nội dung, cách thức thực hiện dân chủ ở cơ sở; quyền, nghĩa vụ của công dân và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Thông qua các nội dung được giới thiệu, hội nghị góp phần làm rõ hơn quyền và trách nhiệm của người dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở. Qua đó, tiếp tục phát huy phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng".

Ngoài nội dung trên, các đại biểu còn được cập nhật kiến thức về công tác xây dựng và quản lý đất đai; chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Hội nghị là dịp để đội ngũ cán bộ, người hoạt động không chuyên trách và những người tham gia hoạt động tại tổ dân phố trên địa bàn phường Vũ Phúc cập nhật kiến thức pháp luật, đồng thời bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ.

Qua đó, các đại biểu có thêm kiến thức để vận dụng vào thực tiễn công tác. Hoạt động này góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.