Vì sao mưa trong ngày 19/9 ở Vinh đạt kỷ lục trong vòng 40 năm qua?

Đêm qua và sáng nay 20/9, khu vực từ Nghệ An đến TP. Huế có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to.

Ngày và đêm nay, khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng, Nam bộ và Lâm Đồng có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi trên 100mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm).

Khu vực từ Nghệ An đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị, các nơi khác ở khu vực duyên hải Nam Trung bộ và cao nguyên Trung bộ có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối).

Khu vực Vinh, Nghệ An lượng mưa trong ngày 19/9 đạt mức kỷ lục trong vòng 40 năm qua

Trong khi đó, dữ liệu thống kê cho thấy, từ 19h ngày 18/9 đến 7h ngày 19/9, khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị có mưa to đến rất to, có nơi trên 200 mm như các trạm Kiến Giang (Quảng Trị) 218,8 mm; Sen Thủy (Quảng Trị) 209,8 mm. Trong ngày mưa giảm nhanh.

Từ sáng 19/9, vùng mưa to dịch chuyển lên khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh. Trọng tâm mưa lớn nằm ở phía Đông của các tỉnh trên với lượng mưa từ 100-200mm, riêng tại trạm Vinh (Nghệ An) là 399 mm tính đến chiều tối cùng ngày.

Theo số liệu lịch sử, tính cùng kỳ tháng 9, lượng mưa ngày lớn nhất tại Vinh (Nghệ An) trước đây là 387,9 mm (xảy ra vào ngày 10/9/1985).

Tính trong cả năm, lượng mưa ngày lớn nhất từng ghi nhận tại trạm khí tượng Vinh là 710 mm (ngày 16/10/2019), trong đó mưa thời đoạn từ 7 giờ đến 13 giờ ngày 16/10/2019 đạt tới 470 mm.

Nguyên nhân của đợt mưa lớn tại Vinh trong ngày 19/9 là do ảnh hưởng của gió Đông Bắc yếu tầng thấp kết hợp rìa phía Bắc dải hội tụ nhiệt đới và nhiễu động gió Đông tầng cao gây hội tụ gió trên một khu vực hẹp ở Nghệ An và Hà Tĩnh.

Dự báo, khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh tiếp tục xảy ra mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-80mm, riêng ở phía Đông của 2 tỉnh này có khả năng xuất hiện mưa trên 200mm.