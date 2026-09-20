Đường nghìn tỷ nối TP.HCM với Tây Ninh tăng tốc về đích

Những ngày giữa tháng 9, ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, công trường dự án mở rộng Quốc lộ 50 qua huyện Bình Chánh cũ (TP.HCM) đang được các nhà thầu tập trung hoàn thiện những hạng mục cuối.

Dự án có chiều dài gần 7 km, từ nút giao Nguyễn Văn Linh đến giáp tỉnh Tây Ninh, được khởi công cuối năm 2022 với tổng vốn gần 1.500 tỷ đồng. Hiện toàn dự án đạt hơn 98% khối lượng và dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026.

Tại một đoạn tuyến dài khoảng 250 m, liên danh nhà thầu đang huy động nhiều máy móc, thiết bị cơ giới để hoàn thiện các hạng mục còn lại.

Khu vực này cũng nằm trong phạm vi dự án đầu tư hoàn chỉnh nút giao giữa cao tốc Bến Lức - Long Thành và Quốc lộ 50.

Máy đào, thiết bị khoan cọc và xe vận chuyển vật liệu liên tục hoạt động trên công trường. Các hạng mục đào đắp nền đường, xử lý mặt bằng, thi công cống thoát nước và chuẩn bị kết cấu hạ tầng được triển khai đồng thời.

Nhiều đoạn đường công vụ và nền đường mới đang từng bước hình thành. Công nhân, kỹ sư cùng các thiết bị cơ giới được bố trí tại nhiều vị trí để đẩy nhanh tiến độ.

Theo thiết kế, dự án gồm hai hạng mục chính là xây dựng đường song hành Quốc lộ 50 và mở rộng tuyến Quốc lộ 50 hiện hữu.

Tại vị trí giao với đại lộ Nguyễn Văn Linh, đoạn đầu dự án đã hoàn thiện, phương tiện được tổ chức lưu thông hai chiều.

Tại nút giao với đường Trịnh Quang Nghị, mặt bằng đã được giải phóng, phương tiện có thể lưu thông qua khu vực này.

Ở cuối tuyến, nhánh cầu Ông Thìn mới đã được đưa vào sử dụng. Riêng cầu Ông Thìn hiện hữu được đóng để phục vụ việc hoàn thiện đường dẫn và gia cường cầu. Đây là một trong những hạng mục còn lại của dự án trước khi toàn tuyến hoàn thành.

Với tiến độ hiện đạt hơn 98%, dự án mở rộng Quốc lộ 50 đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. Công trình dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2026.

Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ tăng khả năng kết nối giao thông giữa TP.HCM, Tây Ninh và các tỉnh miền Tây, đồng thời liên kết với cao tốc Bến Lức - Long Thành, Vành đai 3 và đại lộ Nguyễn Văn Linh. Dự án cũng góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực phía Nam TP.HCM, tạo thêm kết nối giữa các tuyến giao thông huyết mạch trong khu vực.

Dự án có tổng vốn đầu tư gần 1.500 tỷ đồng, gồm hai phần chính: đoạn xây dựng mới (đường song hành Quốc lộ 50) dài 4,3km khởi công tháng 12/2022 và đoạn mở rộng tuyến hiện hữu dài 2,6km khởi công tháng 3/2024.