Xứ Thanh mời bạn những món ngon

Những bước chân háo hức bắt đầu một buổi thưởng thức món ngon.

Dưới bóng mát hàng cây, những gian hàng rộn ràng người mua kẻ bán và câu chuyện làm nghề cứ thế râm ran, nối dài suốt mấy ngày hội.

Đôi tay thoăn thoắt dàn đều từng muỗng bột tẻ mềm mướt lên phiến lá dong.

Thức quà bánh răng bừa của làng quê xứ Thanh gợi nhắc về sự tảo tần, khéo léo của những người bà, người mẹ.

Chủ gian hàng tất bật cắt nem mời khách dùng thử và đóng gói làm quà.

Sắc hồng tươi rói xen lẫn vị cay nồng của ớt chỉ thiên và tỏi lát bên trong những cây nem chua.

Trải nghiệm khó quên khi khách tự tay lật từng xiên thịt trên than hồng, cảm nhận trọn vẹn hương vị phóng khoáng của núi rừng.

Gà nướng than hoa vàng ruộm xèo xèo bên ánh lửa bập bùng, mùi thơm quyến rũ níu chân thực khách ghé lại gian hàng ẩm thực vùng cao.

Nhịp chày đôi thậm thịch giã chả mực Hạ Long bằng cối đá thủ công.

Những ống cơm lam ngũ sắc nghi ngút khói thơm. Vị ngọt bùi của hạt nếp dẻo quyện trong hương nứa non vẫn là dư vị khiến người ta thèm được nếm lại thêm một lần.

Thịt chua Phú Thọ thơm mùi thính gạo rang, thức quà từ đất Tổ góp thêm nét phong phú cho Liên hoan.

Nụ cười tươi tắn của cô chủ quán bên những cọc bánh mì que giòn rụm mang hương vị đất cảng Hải Phòng.

Dòng người tấp nập dừng chân trước quầy đặc sản Nam Bộ, háo hức thưởng thức hương vị béo ngậy ngọt ngào của chè sầu, bánh sầu riêng Đồng Tháp.

Mâm bánh ngọt dân gian rực rỡ sắc màu, ngọt ngào như lời mời gọi chân tình từ các miền quê xa cùng về tụ hội.

Không chỉ là nơi hội tụ món ngon ba miền, Liên hoan còn là cầu nối thắm tình hữu nghị, gắn bó son sắt Việt - Lào.

Giữa không gian chợ, những chiếc điện thoại vẫn bền bỉ kết nối, mang từng thức quà nông sản OCOP đến với mọi miền.

Cả gia đình chăm chú chọn lựa từng thức quà ưng ý, nâng niu chút thảo thơm chắt chiu từ bàn tay lao động

Phút giây bình yên của cả gia đình trên thảm cỏ xanh, cùng sẻ chia món ngon vừa chọn được.

Nụ cười tuổi thơ trong trẻo chính là một trong những nét chấm phá đáng yêu nhất của Liên hoan.

Niềm vui lan tỏa trong từng ánh mắt, nụ cười.