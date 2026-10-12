Giấy báo công ghi nhận thành tích của đồng chí Trần Trọng Kiên

Lần giở tập hồ sơ đang được gia đình lưu giữ, ông Tuyến giới thiệu từng tấm giấy báo công. Một tấm được đơn vị ký vào tháng 12-1968, ghi nhận đồng chí Trần Trọng Kiên đã lập thành tích trong Phong trào Thi đua lập công quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Trên giấy báo công còn lưu rõ con dấu phiên hiệu đơn vị 7614, cùng chữ ký của thủ trưởng đơn vị Đặng Quang Huân. Không lâu sau đó, ngày 3-2-1969, gia đình tiếp tục nhận được giấy báo công của đơn vị. Lần này, đồng chí Trần Trọng Kiên được biểu dương vì đã lập thành tích cao trong chiến đấu. Phiên hiệu đơn vị trên giấy là 7616B, thủ trưởng đơn vị ký tên Từ Văn Đức.

Một trong những tấm giấy báo công gửi tới thân nhân đồng chí Trần Trọng Kiên. Ảnh do gia đình cung cấp

Ông Trần Trọng Tuyến kể lại: “Những tấm giấy báo công do đơn vị gửi về cho bố tôi là ông Trần Văn Tư. Mỗi khi nhận được, bố tôi phấn khởi lắm. Tấm giấy nhỏ nhưng là sự ghi nhận thành tích cao, đồng thời báo tin anh tôi vẫn mạnh khỏe, đang công tác, chiến đấu tốt”. Đối với gia đình, mỗi lần nhận được giấy báo công là thêm một lần hy vọng. Thế nhưng, sau những tấm giấy báo công ấy, gia đình không nhận được tin tức về đồng chí Trần Trọng Kiên. Những ngày mong ngóng cứ kéo dài cho đến khi gia đình nhận được giấy báo tử. Niềm hy vọng trước đó thay bằng sự thương tiếc khi biết người thân đã hy sinh.

Trong giấy báo tử ghi chi tiết thông tin: Đồng chí Trần Trọng Kiên sinh năm 1947, trú quán: Mai Lạp, Bạch Thông, Bắc Thái; nhập ngũ tháng 7-1968; cấp bậc: Thượng sĩ; chức vụ: Tiểu đội trưởng; đơn vị: c2, d28, KB. Đồng chí Kiên hy sinh ngày 12-12-1970 tại mặt trận phía Nam.

Với những kỷ vật và thông tin trên, các cơ quan chức năng, đơn vị, cựu chiến binh, nhân dân nếu biết phần mộ liệt sĩ Trần Trọng Kiên ở đâu thì thông tin tới ông Trần Trọng Tuyến ở tổ 5, phường Bắc Kạn, tỉnh Thái Nguyên, số điện thoại: 0988.100.157.