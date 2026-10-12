Sẵn sàng cho Lễ truy điệu các hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Khoảng 7 giờ 30 phút sáng 12/10, tại Công viên Lê Thị Riêng, công tác chuẩn bị cho Lễ viếng, Lễ truy điệu hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng đã sẵn sàng.

Sáng 12/10, ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức và Dân tộc tại Công viên Lê Thị Riêng và tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hồ Chí Minh, công tác chuẩn bị các nghi lễ truy điệu, an táng đã sẵn sàng. Các lực lượng cùng tham gia đã tổng duyệt chương trình để có thể phối hợp thực hiện nhiệm vụ.

Các lực lượng tham gia tổng duyệt chương trình sáng 12/10 tại Công viên Lê Thị Riêng.

Tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng), công tác chuẩn bị gắn với chương trình dâng hoa, dâng hương, Lễ viếng và Lễ truy điệu. Buổi tổng duyệt góp phần bảo đảm các nghi lễ diễn ra trang trọng, thể hiện lòng thành kính đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hồ Chí Minh (phường Long Bình), các đơn vị cũng đã chuẩn bị đón đoàn xe đưa hài cốt liệt sĩ về an nghỉ.

Theo Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, chương trình Lễ viếng, Lễ truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ, gồm 698 hài cốt riêng lẻ và 33 hài cốt trong một bộ hài cốt tập thể thể hiện sự tri ân của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân đối với các anh hùng liệt sĩ.

Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, thực hiện nhiệm vụ và chỉ đạo của các cấp, Bộ Tư lệnh Thành phố, Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Thành phố đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cho lãnh đạo Thành phố và Ban Chỉ đạo tổ chức Lễ viếng, Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng.

Đến nay, công tác chuẩn bị đã được triển khai chu đáo. Các lực lượng đã xây dựng, luyện tập đội hình và tổ chức tổng duyệt với tinh thần trách nhiệm cao. Bộ Tư lệnh Thành phố xác định đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, vì vậy đơn vị phối hợp chặt chẽ với các lực lượng để bảo đảm an toàn tuyệt đối; thực hiện các nghi thức trang trọng, thể hiện lòng thành kính đối với các anh hùng liệt sĩ.

Theo kế hoạch, Lễ viếng và Lễ truy điệu bắt đầu lúc 8 giờ ngày 14/10 tại Công viên Lê Thị Riêng; lễ an táng diễn ra lúc 10 giờ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hồ Chí Minh. Ngoài ra, Chương trình nghệ thuật “Đêm Tri ân” sẽ diễn ra lúc 19 giờ ngày 13/10 tại Công viên Lê Thị Riêng.

Báo Tin tức và Dân tộc xin gửi đến độc giả một số hình ảnh tại lễ Tổng duyệt chương trình Lễ viếng, Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng diễn ra vào sáng nay (12/10):

Cán bộ, chiến sĩ phối hợp chuẩn bị cho các nghi lễ tưởng niệm liệt sĩ.

Các cán bộ, chiến sĩ nghiêm trang thực hiện nhiệm vụ trong buổi tổng duyệt Lễ viếng và Lễ truy điệu hài cốt liệt sĩ.

Cán bộ, chiến sĩ thành kính di chuyển hài cốt liệt sĩ lên xe tại Công viên Lê Thị Riêng

Đoàn xe đưa hài cốt liệt sĩ rời Công viên Lê Thị Riêng di chuyển về Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hồ Chí Minh.

Các hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng được đưa về nghĩa trang để an táng.

Khoảng 9 giờ, đoàn xe đưa hài cốt các liệt sĩ đã có mặt tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hồ Chí Minh.

Cán bộ, chiến sĩ thành kính đưa hài cốt liệt sĩ xuống xe tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hồ Chí Minh.

Các lực lượng nghiêm trang thực hiện nghi thức hạ huyệt hài cốt liệt sĩ.

Các hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hồ Chí Minh.