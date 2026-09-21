Với những tỉnh miền núi như Lào Cai, nơi địa hình và khoảng cách địa lý là một trong những rào cản để phát triển kinh tế, xã hội, nhiệm vụ xây dựng thôn số, thôn thông minh chính là xây dựng con đường xóa nghèo công nghệ từ cơ sở; giúp người dân vượt qua những giới hạn về địa lý, tiếp cận gần hơn với tri thức, thị trường, các dịch vụ thiết yếu và những cơ hội phát triển mới.

Ảnh minh họa: laocai.gov.vn

Chuyển đổi số chỉ có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành lợi ích thiết thực trong đời sống, giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí, tiếp cận thuận lợi hơn với thông tin, tri thức, dịch vụ và các cơ hội phát triển, đồng thời nâng cao hiệu quả công việc, sản xuất, kinh doanh. Xây dựng thôn số, thôn thông minh là hướng đi cần thiết, nhưng không được chạy theo số lượng hay hình thức mà phải bảo đảm chất lượng.

Do đó, cấp ủy, chính quyền các địa phương cần xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều biện pháp nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng số cho người dân; bảo đảm hoàn thiện hạ tầng số, phủ sóng viễn thông, internet đến từng thôn, từng hộ dân; ưu tiên các nền tảng số, cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin dùng chung để tránh đầu tư dàn trải, trùng lặp, lãng phí...

Lúc đó, thôn số, thôn thông minh mới thực sự là mô hình "xóa nghèo công nghệ" từ cơ sở và tạo ra những giá trị thiết thực xây dựng đời sống hạnh phúc, ấm no cho nhân dân .