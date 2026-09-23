Chính thức có văn bản hướng dẫn về luật sư công, quy định những trường hợp được miễn đào tạo

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 364/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị quyết số 24/2026/QH16 về việc thí điểm thực hiện chế định luật sư công.

Văn bản do Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu thay mặt Chính phủ ký ngày 21/9/2026, tạo hành lang pháp lý đồng bộ để triển khai chế định mới này.

Các luật sư trong hoạt động tại tòa án. Ảnh: Hoàng Huy

Theo quy định, luật sư công là cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan quân đội nhân dân, sĩ quan công an nhân dân, hoặc người làm việc trong doanh nghiệp nhà nước (thuộc phạm vi quy định tại khoản 2 Điều 1, Nghị quyết số 24/2026/QH16).

Những cá nhân này được cấp chứng chỉ hành nghề luật sư để thực hiện các công việc có tính chất pháp lý, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan nhà nước, tổ chức thuộc hệ thống chính trị và doanh nghiệp nhà nước.

Nghị định 364/2026/NĐ-CP quy định rõ các tiêu chuẩn và điều kiện đào tạo đối với nhân sự theo đuổi chế định này.

Theo đó, người có bằng cử nhân luật hoặc Thạc sĩ luật được tham dự khóa đào tạo nghề luật sư tại cơ sở đào tạo chuyên ngành. Khóa học kéo dài 12 tháng. Sau khi hoàn thiện chương trình, học viên sẽ được cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề luật sư.

Nghị định cũng quy định các trường hợp được miễn đào tạo gồm giáo sư, phó giáo sư chuyên ngành luật; tiến sĩ luật, người từng là chấp hành viên trung cấp, thẩm tra viên chính.

Người từng giữ chức danh thẩm phán bậc 2, bậc 3; kiểm sát viên trung cấp, kiểm sát viên cao cấp; điều tra viên trung cấp, điều tra viên cao cấp; chấp hành viên cao cấp; thẩm tra viên cao cấp.

Chuyên viên cao cấp, pháp chế viên cao cấp, thanh tra viên cao cấp, nghiên cứu viên cao cấp, giảng viên cao cấp trong lĩnh vực pháp luật hoặc chức danh tương đương theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an.

Chuyên viên chính, pháp chế viên chính, thanh tra viên chính, nghiên cứu viên chính, giảng viên chính trong lĩnh vực pháp luật (hoặc chức danh tương đương);

Người từng là trợ giúp viên pháp lý và đã có giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề luật sư.

Để bảo đảm đời sống và tạo động lực làm việc, Nghị định 364/2026/NĐ-CP nêu rõ: ngoài tiền lương theo chế độ, luật sư công làm việc trong doanh nghiệp nhà nước được hưởng thêm mức hỗ trợ hằng tháng (được thỏa thuận cụ thể trong hợp đồng lao động) do cơ quan, doanh nghiệp quản lý chi trả cùng kỳ lương.

Bên cạnh đó, luật sư công còn được hưởng tiền bồi dưỡng theo vụ, việc và các chế độ, chính sách đãi ngộ khác được quy định chi tiết tại Điều 10 của Nghị quyết số 24/2026/QH16.

Nghị định số 364/2026/NĐ-CP chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/10/2026 và kéo dài cho đến khi Nghị quyết số 24/2026/QH16 của Quốc hội hết hiệu lực thi hành. Sự ra đời của Nghị định kỳ vọng sẽ hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, nâng cao chất lượng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp nhà nước trong giai đoạn mới.