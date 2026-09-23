Tỷ giá USD hôm nay (23-9): Đồng USD chạm mức cao nhất trong hai tháng

Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,11%, hiện ở mức 100,54.

Biểu đồ biến động chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Market Watch

Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới

Đồng USD tăng trong phiên giao dịch hôm thứ Ba, liên tục dao động giữa tăng và giảm sau khi chạm mức cao nhất trong hai tháng, trong bối cảnh giá dầu biến động mạnh làm gia tăng sự bất định về triển vọng lạm phát.

Giá dầu thô giảm xuống mức thấp nhất trong hai tuần sau khi Iran đề xuất mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày nếu Mỹ giảm sức ép quân sự, đồng thời Iran và Mỹ phát tín hiệu về khả năng nối lại các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, sự lạc quan ban đầu đã giảm bớt sau khi ông Trump phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc rằng ông cho rằng Mỹ sẽ đạt được thỏa thuận với Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ được tổ chức vào đầu tháng 11. Điều này đã đẩy giá dầu và đồng USD tăng trở lại.

“Rõ ràng, vấn đề lớn nhất đối với tất cả mọi người là lạm phát, nhưng câu hỏi đặt ra là tại sao lạm phát lại cao đến vậy?”, Juan Perez, Giám đốc giao dịch tại Monex USA ở Washington, cho biết. “Tất cả đều bắt nguồn từ việc xung đột với Iran kéo dài quá lâu và leo thang. Vì vậy, đây là trạng thái của thị trường hiện nay và đó là lý do đồng USD không thực sự có hướng đi rõ ràng”.

Những phát biểu của các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sau quyết định chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Mỹ cũng cho thấy khả năng tiếp tục tăng lãi suất nếu lạm phát không hạ nhiệt.

Chủ tịch Fed chi nhánh Boston, bà Susan Collins viết trong một bài đăng trên LinkedIn hôm thứ Ba rằng, bà ủng hộ quyết định tăng lãi suất của Ngân hàng Trung ương Mỹ vào tuần trước, trong bối cảnh tồn tại những rủi ro khiến lạm phát trong tương lai có thể cao hơn mục tiêu 2% của Fed. Trong một diễn biến khác, ông Tom Barkin, Chủ tịch Fed chi nhánh Richmond cho biết các điều kiện kinh tế tại Mỹ có thể đang trở nên vững chắc hơn, đồng thời áp lực lạm phát đến từ nhiều yếu tố chứ không chỉ từ chi phí năng lượng cao hơn và tác động của thuế quan.

Các nhà phân tích tại Morgan Stanley cho biết trong một báo cáo rằng, dữ liệu trong tuần kết thúc ngày 18-9 cho thấy các nhà đầu tư đã gia tăng vị thế mua đối với đồng USD và tăng vị thế bán đối với đồng EUR.

Thị trường hiện gần như chia rẽ về khả năng Fed tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 10. Theo CME FedWatch, thị trường đang dự đoán 55,4% khả năng Fed tăng lãi suất ít nhất 25 điểm cơ bản, giảm từ mức 57,6% của phiên trước đó.

So với đồng yên Nhật Bản, USD tăng 0,03%, lên 157,41 yên/USD, và đang hướng tới phiên tăng thứ ba liên tiếp.

Mặc dù Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã tăng lãi suất vào tuần trước, đồng yên vẫn chịu sức ép. Các nhà đầu tư coi quan điểm bất đồng của hai nhà hoạch định chính sách, những người ủng hộ tốc độ tăng thận trọng hơn, là một tín hiệu cảnh báo rằng việc thực hiện thêm các đợt tăng lãi suất có thể sẽ khó khăn hơn..

Đồng bảng Anh giảm 0,23%, xuống 1,3332 USD, hướng tới phiên giảm thứ hai liên tiếp và là phiên giảm thứ sáu trong 7 phiên gần nhất.

Ảnh minh họa: Bloomberg

Tỷ giá USD trong nước hôm nay

Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch hôm nay (23-9), Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.640 đồng.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở hai chiều mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức 24.408 đồng - 26.872 đồng.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở hai chiều mua vào - bán ra giảm, hiện ở mức 27.931 đồng - 30.871 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức 155 đồng - 171 đồng.

Tỷ giá yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: