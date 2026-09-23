Đề án 79 - Kiến tạo cuộc sống mới nơi biên cương (bài 3)

Bài 3: Khi người dân trở thành chủ thể phát triển

Bài 2: Hành trình an cư đến lập nghiệp

ĐBP - Từ những nguồn lực hỗ trợ của Đề án 79, người dân các bản thuộc vùng Đề án đã yên tâm ổn cư và tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển chăn nuôi, mở rộng sản xuất. Thay vì trông chờ, bà con đã trở thành chủ thể biến nguồn lực hỗ trợ của Đề án từng bước chuyển hóa thành nội lực phát triển, tạo nền tảng xây dựng cuộc sống mới.

Đảng viên bản Mường Nhé 1 tiên phong trồng cà phê để dân bản làm theo.

Đảng viên tiên phong

Từ những mái lều dựng tạm giữa rừng, bản Mường Nhé 1 (xã Mường Nhé) hôm nay đã hình thành một cộng đồng dân cư ổn định với dấu ấn đậm nét của Đề án 79 và sự tiên phong của đội ngũ đảng viên tại cơ sở. Những năm đầu, Chi bộ bản Mường Nhé 1 chỉ có 4 đảng viên. Mỗi cán bộ, đảng viên vừa tuyên truyền, vận động, vừa trực tiếp làm, hướng dẫn để người dân thay đổi cách nghĩ, cách làm.

Trên con đường vào bản, ông Phó Đức Quang, nguyên Bí thư Chi bộ bản Mường Nhé 1 (nay là chuyên viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mường Nhé) nhớ lại: Cách đây hơn 10 năm, người dân bắt đầu đến khu vực bản Mường Nhé 1 sinh sống. Ban đầu, chỉ có hơn 20 hộ, mỗi hộ dựng một túp lều tạm, vô cùng khó khăn. Lúc đấy, Chi bộ có 4 đảng viên. Dân vào lác đác, mình phải xuống từng hộ tuyên truyền, vận động, hướng dẫn bà con ổn định cuộc sống, không phá rừng, từng bước làm ăn lâu dài. Sau đó, Đề án 79 đã giúp dân bản có nơi ở, có đất sản xuất và hưởng các chính sách hỗ trợ sinh kế.

Đến nay, cuộc sống ở bản Mường Nhé 1 đã ổn định; đảm bảo các điều kiện thiết yếu phục vụ đời sống. Trong quá trình ấy, vai trò nêu gương của đảng viên tiếp tục được phát huy; Chi bộ được củng cố và phát triển với 8 đảng viên. Trong phát triển kinh tế, đảng viên luôn là những người tiên phong.

Theo Bí thư Chi bộ bản Mường Nhé 1 Trương Thế Anh: “Hiện nay, nhiều hộ dân trong bản trồng cà phê; trong đó 100% đảng viên trong chi bộ đều tham gia, trực tiếp thực hiện mô hình để bà con nhìn thấy hiệu quả và học tập. Đảng viên ở bản đều tiên phong làm trước; có như vậy việc tuyên truyền, vận động bà con mới dễ nghe, dễ làm theo”.

Từ hơn 20 hộ dân ban đầu sống tạm giữa rừng, Mường Nhé 1 từng bước trở thành một cộng đồng có tổ chức, có Chi bộ làm hạt nhân và người dân có hướng phát triển kinh tế rõ hơn. Trong hành trình ấy, mỗi đảng viên không đứng ngoài cuộc sống của dân bản. Từ việc tuyên truyền, vận động đến trực tiếp trồng cà phê, tham gia sản xuất, họ đang tạo ra những mô hình cụ thể để nhân dân nhìn thấy, tin tưởng và làm theo.

Ở bản Huổi Lanh (xã Mường Toong), vai trò nêu gương của đảng viên được thể hiện bằng những việc làm cụ thể; luôn đi trước để mở đường, trực tiếp cùng dân thực hiện và sau đó kiểm tra, đánh giá kết quả để vận động nhân dân thay đổi cách nghĩ, cách làm. “Cùng với người dân, đội ngũ đảng viên ở cơ sở được đặt vào vị trí tiên phong. Muốn nghị quyết đi vào cuộc sống, đảng viên phải là những người đi trước, làm trước, trực tiếp hướng dẫn nhân dân” - Bí thư Chi bộ Huổi Lanh Vừ A Của khẳng định.

Quan điểm ấy được thể hiện rõ nét ngay trên những diện tích sản xuất của bản. Toàn bản có hơn 40 hộ tham gia trồng cà phê, Chi bộ bản Huổi Lanh hiện có 10 đảng viên đều tham gia trồng cà phê. Khi đảng viên trực tiếp xuống giống, chăm sóc và theo dõi quá trình sinh trưởng của cây, người dân có thêm cơ sở thực tế để học tập, làm theo. Việc người dân tự nguyện tham gia phát triển kinh tế - xã hội, ổn định cuộc sống cho thấy hiệu quả của quá trình tuyên truyền, vận động và nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên.

Người dân phát huy nguồn lực đầu tư

Tính đến tháng 5/2026, Đề án 79 đã hỗ trợ di chuyển người và tài sản cho 632 hộ, hỗ trợ làm nhà ở cho 1.359 hộ và nguồn xã hội hóa hỗ trợ thêm 966 hộ. Cùng với đó, 1.280 hộ được hỗ trợ làm nhà tiêu hợp vệ sinh; 1.185 hộ được hỗ trợ mua sắm dụng cụ sản xuất, sinh hoạt và hơn 506 hộ được hỗ trợ gạo trong thời gian đầu chưa tự túc lương thực và các hộ có đất sản xuất bị thu hồi. Đến hết thời gian thực hiện, Đề án đã triển khai 214 công trình (65 công trình giao thông, 21 công trình thủy lợi, 64 công trình nước sinh hoạt, 62 công trình nhà lớp học...).

Đáng chú ý, 197 công trình đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng, đạt 92% số công trình triển khai. Riêng giai đoạn 2021 - 2025, toàn bộ 79/79 công trình theo danh mục được đầu tư đã hoàn thành, bàn giao đưa vào khai thác. Được quan tâm với nhiều hỗ trợ, song giá trị từ nguồn lực đầu tư của Đề án 79 chỉ thực sự khẳng định khi người dân biết sử dụng để tạo sinh kế, nâng thu nhập và chủ động làm thay đổi cuộc sống.

Cách làm ấy đang từng bước được cụ thể hóa tại bản Huổi Lanh (xã Mường Toong), khi Nhà nước tạo điểm tựa, cấp ủy, chính quyền định hướng, còn người dân trở thành chủ thể trực tiếp biến nguồn lực hỗ trợ thành những đổi thay trên chính quê hương mình.

Từ các nguồn lực hỗ trợ của Đề án 79 và các chương tình mục tiêu quốc gia đã tạo thêm điều kiện để người dân bản Huổi Lanh lựa chọn những cây trồng phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng. Bà con từng bước mở rộng diện tích cây có giá trị kinh tế. Hiện bản có hơn 11ha quế, 0,2ha sa nhân và 21ha cà phê.

“Nhà nước hỗ trợ giống, vốn, hướng dẫn kỹ thuật, bà con phải tự làm, tự chăm sóc thì cây mới phát triển. Bây giờ nhiều hộ đã xác định phải dựa vào đất của mình để làm ăn, chứ không thể trông chờ mãi vào hỗ trợ nữa…” - ông Vừ Bả Dế, Trưởng bản Huổi Lanh chia sẻ.

Thực tế đã minh chứng, Nhà nước ưu tiên nguồn lực đầu tư, nhưng hiệu quả cuối cùng phụ thuộc vào việc người dân có chủ động tiếp nhận, sử dụng và phát huy nguồn lực hay không. Cách làm của bản Huổi Lanh cũng như nhiều bản làng vùng dự án khác cho thấy một chuyển biến quan trọng: Hỗ trợ không còn là đích đến mà trở thành điểm khởi đầu cho quá trình tự chủ phát triển.

Khi người dân được hỗ trợ, được hướng dẫn cách sử dụng nguồn lực và trực tiếp tham gia quyết định sinh kế, hiệu quả của chính sách được nối dài từ một khoản hỗ trợ thành một mô hình sản xuất, từ một mô hình thành sinh kế và từ sinh kế thành động lực thay đổi bản làng. Trên chặng đường ấy, Nhà nước tạo nguồn lực và điều kiện; cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể làm cầu nối; đảng viên nêu gương, hướng dẫn; còn người dân trực tiếp quyết định hiệu quả bằng chính công sức của mình. Khi người dân từ vị trí người thụ hưởng trở thành chủ thể sản xuất, thay đổi cuộc sống và xây dựng cộng đồng, nguồn lực đầu tư mới thực sự được chuyển hóa thành sức mạnh phát triển.

Bài, ảnh: Phạm Quang