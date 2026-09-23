[Video] Hơn 90% lao động khu vực nền tảng số coi đây là thu nhập chính, chỉ 20% tham gia BHXH

Đây là thực trạng đáng chú ý được đưa ra thảo luận tại Hội thảo quốc tế "Việc làm và an sinh xã hội cho người lao động làm việc trên nền tảng số tại Việt Nam".

Theo số liệu khảo sát năm 2026 của Ngân hàng Thế giới với gần 4.900 lao động trên 4 nền tảng số tại 34 tỉnh, thành phố cho thấy, có tới 94% người được hỏi khẳng định đây là công việc chính và 80% đã gắn bó từ một năm trở lên. Tính linh hoạt và cơ hội cải thiện thu nhập là hai yếu tố hấp dẫn nhất đối với nhóm lao động này. Thu nhập ròng bình quân của họ dao động từ 7,4 đến 9,7 triệu đồng mỗi tháng tùy nền tảng. Tuy nhiên, nghịch lý là có tới 78% số người được khảo sát không tham gia bảo hiểm xã hội trong 6 tháng gần nhất, đồng nghĩa chỉ khoảng 1/5 trong số họ có sự bảo vệ của lưới an sinh.