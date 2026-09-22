VN-Index tăng 17 điểm, nhà đầu tư thận trọng trước kháng cự 1830

Theo BVSC, thị trường có phiên đảo chiều tăng điểm khá tích cực về mặt điểm số, nhưng sự thiếu hụt của dòng tiền khiến nhịp phục hồi này chưa mang lại độ tin cậy cao.

Kết phiên ngày 22/9, VN-Index tăng 17,26 điểm, tương đương 0,96% lên mốc 1816,93 điểm. Trong khi đó, Hnx-Index tăng 2,55 điểm, tương đương 0,93% lên mốc 276,93 điểm.

Lực cầu xuất hiện nhưng sự phân hóa và tâm lý dè dặt vẫn đang là rào cản lớn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Thị trường có phiên đảo chiều tăng điểm khá tích cực về mặt điểm số, nhưng sự thiếu hụt của dòng tiền khiến nhịp phục hồi này chưa mang lại độ tin cậy cao. Lực cầu tuy có xuất hiện giúp chỉ số giữ vững vùng hỗ trợ 1800 điểm, song sự phân hóa và tâm lý dè dặt vẫn đang là rào cản lớn khi VN-Index tiến lên các mốc cao hơn.

Chiến lược hành động ưu tiên trong giai đoạn này vẫn là giữ tâm lý thận trọng, duy trì tỷ trọng danh mục ở mức cân bằng. Nhà đầu tư nên hạn chế các quyết định mua đuổi trong những nhịp kéo tăng giá mạnh và kiên nhẫn chờ đợi thị trường bứt phá dứt khoát khỏi vùng kháng cự 1825 đến 1830 điểm đi kèm sự bùng nổ của thanh khoản trước khi quyết định gia tăng vị thế mua mới”.

VN-Index dao động quanh ngưỡng tâm lý 1800, khiến diễn biến giá trở nên khó đoán định

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"Nhóm cổ phiếu Vin dẫn dắt đà hồi phục của thị trường trong phiên hôm nay, giúp VN-Index đóng cửa tại mốc 1816,93 điểm, tăng hơn 17 điểm so với hôm qua. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tích cực với 12/18 ngành tăng điểm, trong đó ngành Bất động sản tăng mạnh nhất, theo sau là ngành Hàng & dịch vụ công nghiệp. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này mua ròng trên cả ba sàn HSX, HNX và UPCOM. Biên độ giao dịch rộng, trong khi thanh khoản tiếp tục sụt giảm phiên thứ ba liên tiếp khi VN-Index dao động quanh ngưỡng tâm lý 1800, khiến diễn biến giá trở nên khó đoán định. Nhà đầu tư tiếp tục giao dịch thận trọng”.

Xu hướng ngắn hạn VN-Index tích lũy tích cực trong biên độ hẹp trên vùng hỗ trợ quanh 1790 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"VN-Index đã phục hồi khá tốt. Xu hướng ngắn hạn VN-Index tích lũy tích cực trong biên độ hẹp trên vùng hỗ trợ quanh 1790 điểm tương ứng vùng giá trung bình 200 phiên và kháng cự quanh 1850 điểm. Trong khi xu hướng VN30 biến động trong biên độ hẹp với thanh khoản ở mức thấp, quanh 1960 điểm, vùng giá trung bình 200 phiên.

Sau phiên chịu áp lực bán khá đột biến của các cổ phiếu vốn hóa lớn. Thị trường đã phục hồi tốt trở lại với thanh khoản khá thấp, mức độ phân hóa cao. Tuy nhiên chất lượng của thị trường đang cải thiện tốt trở lại. Hiện tại tổng vốn hóa của thị trường khoảng 419 tỉ USD, tương ứng 82%/GDP 2025. Vốn hóa toàn thị trường (trừ VinGroup) 313+- tỉ USD, tương ứng mức P/E 10,32; P/B 1,6. Đây là vùng định giá tương đối hợp lý của thị trường. Thị trường vẫn duy trì nhiều doanh nghiệp chất lượng, tăng trưởng tốt. Nhà đầu tư có thể xem xét tích lũy trong các ngành tăng trưởng tốt hiện nay và kiểm soát rủi ro khi VN-Index chưa có nhiều kỳ vọng.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

Vẫn cần thận trọng đối với diễn biến của VN-Index trong các phiên tới với mục tiêu ngắn hạn quanh 1770 - 1780

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index tăng 17 điểm (+1%), đóng cửa tại mức 1816,9 điểm. Thị trường tăng điểm mạnh ngay sau phiên ATO rồi điều chỉnh về dưới vùng 1800 ở cuối phiên sáng trước khi phục hồi trở lại đến hết phiên chiều với lực kéo chủ yếu từ các cổ phiếu như VIC và VHM. Thanh khoản thị trường giảm mạnh so với phiên liền trước, chỉ đạt mức 12,899 tỷ VND.

Mặc dù VN-Index hồi phục trong phiên hôm nay, chúng tôi vẫn giữ nguyên quan điểm thận trọng đối với diễn biến của VN-Index trong các phiên tới với mục tiêu ngắn hạn quanh 1770 - 1780. Chúng tôi cho rằng chất lượng của phiên tăng hôm nay cần được lưu ý. VN-Index được nâng đỡ nhờ nhóm

Vingroup trong khi hầu hết các nhóm ngành dẫn dắt chỉ số khác như Ngân hàng hay Dầu khí tiếp tục điều chỉnh. Chúng tôi cho rằng nhóm Vingroup, đặc biệt là cổ phiếu VIC có thể chưa kết thúc điều chỉnh và gây thêm áp lực điều chỉnh lên thị trường.

Về kỹ thuật, VN-Index đang thu hẹp biên động dao động với 2 biên trên/dưới tại MA100 và MA200 ngày cùng thanh khoản giảm dần. Kết hợp với diễn biến thị trường hiện tại, chúng tôi vẫn khuyến nghị nhà đầu tư nên thận trọng và duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức vừa phải”.

VN-Index đang trong vận động tích lũy, củng cố động lực ngắn hạn

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên với mức tăng 17 điểm trên mốc 1800 nhờ sự nâng đỡ của cổ phiếu nhà Vingroup.

Ở khung đồ thị ngày, chỉ số chung đang kiểm tra vùng hỗ trợ tại đường MA20 (tương đương khu vực quanh mốc 1815) và dải Bollinger có xu hướng bo lại với thanh khoản giảm dần cho thấy VN-Index đang trong vận động tích lũy, củng cố động lực ngắn hạn.

Ở khung đồ thị giờ, chỉ số chung ghi nhận rung lắc ở vùng kháng cự quanh mốc 1830 (tương đương đường biên mây Senkou-span B), tuy nhiên vẫn neo giữ trên đường Kijun. Chỉ báo MACD và RSI đều cho tín hiệu hướng lên trở lại nên xác suất cao VN-Index sẽ có nhịp hồi phục trong phiên tiếp theo.

Thị trường tiếp tục vận động củng cố hỗ trợ quanh mốc 1800 với nỗ lực ở nhóm cổ phiếu Vingroup. Tuy nhiên, mặt bằng chung trên thị trường vẫn ghi nhận diễn biến phân hóa rõ nét không chỉ giữa các nhóm ngành mà giữa các cổ phiếu trong cùng nhóm cũng có sự phân hóa. Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư tìm kiếm, chọn lọc cổ phiếu có tín hiệu đi lên từ nền giá tích lũy với sự tham gia đáng chú ý của lực cầu và có thể cân nhắc giải ngân từng phần tại những nhịp rung lắc của thị trường trong các phiên tới. Một số nhóm đáng chú ý bao gồm Ngân hàng và Chứng khoán”.

VN-Index vượt 1810 và tạo động lực để chỉ số hướng đến khu vực 1830 điểm trong phiên 23/09

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“Về mặt kỹ thuật, VN-Index vượt vùng kháng cự 1810 điểm, qua đó tạo động lực để chỉ số hướng đến khu vực 1830 điểm trong phiên 23/09. Hỗ trợ gần hiện nằm tại vùng 1790 điểm”.

Trụ vững trên 1800, VN-Index đang từng bước tạo đà hướng lên thử thách vùng 1820 – 1830

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“Tiếp tục trụ vững trên vùng 1800, VN-Index đang từng bước tạo đà hướng lên thử thách vùng 1820 – 1830. Nếu dòng tiền lan tỏa và ủng hộ thuyết phục hơn, VN-Index có cơ hội mở rộng đà tăng lên vùng 1850 – 1870”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.