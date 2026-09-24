Xiaomi 18 Pro và Xiaomi 18 Pro Max có bốn màu. (Ảnh: gizmochina).

Xiaomi 18 Pro sở hữu màn hình OLED phẳng 6,4 inch, độ phân giải 2.436 × 1.120 pixel. Bản Pro Max có màn hình 6,9 inch, độ phân giải 2.624 × 1.208 pixel. Cả hai sử dụng tấm nền OLED M11, công nghệ Super Pixel 2.0, viền mỏng 0,99 mm, tần số quét thích ứng 1–120 Hz và độ sáng tối đa 4.000 nit. Máy còn có cơ chế bảo vệ quyền riêng tư ở cấp độ phần cứng nhằm hạn chế góc nhìn từ hai bên.

Điểm khác biệt trong thiết kế là màn hình OLED phụ ở mặt lưng: 2,7 inch trên Xiaomi 18 Pro và 2,9 inch trên Pro Max. Màn hình này hỗ trợ tần số quét tối đa 120 Hz, độ sáng lên đến 4.000 nit, cho phép xem thông báo, dùng nút điều khiển nhanh, chơi mini game và truy cập các thẻ tùy chỉnh tạo bằng AI.

Về hiệu năng, Xiaomi 18 Pro dùng Snapdragon 8 Elite Gen 6, còn Pro Max dùng Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Hai chip đều được sản xuất trên tiến trình 2 nm, sử dụng kiến trúc CPU Oryon thế hệ thứ tư. Bộ đôi hỗ trợ RAM LPDDR5X tối đa 16 GB, bộ nhớ UFS 4.1 lên đến 1 TB và hệ thống tản nhiệt bơm lạnh dạng vòng tròn.

Hai máy chạy HyperOS 4 với giao diện Alive Design. Trợ lý Super XiaoAI 2.0 hỗ trợ ghi nhớ thông tin, xử lý tác vụ, điều khiển nhà thông minh và hoạt động giữa điện thoại, máy tính bảng, PC Windows và máy Mac. Phím AI tùy chỉnh giúp truy cập nhanh ghi chú giọng nói, chế độ im lặng, thiết lập quyền riêng tư hoặc trợ lý XiaoAI.

Hệ thống camera Leica trên cả hai thiết bị gồm camera chính 200 MP dùng cảm biến Light Hunter 960 kích thước 1/1,28 inch, camera tele tiềm vọng 200 MP và camera góc siêu rộng 50 MP. Ống kính tele hỗ trợ zoom quang 3,2x, zoom không suy hao tối đa 12,8x, chụp chân dung tiêu cự 75 mm và chụp macro từ khoảng cách 12 cm. Hệ thống xử lý ảnh Legendary Moment kết hợp xử lý trên thiết bị với điện toán đám mây.

Xiaomi 18 Pro và 18 Pro Max ra mắt với hai camera 200 MP. (Ảnh: gizmochina).

Xiaomi 18 Pro có pin silicon-carbon 7.000 mAh; dung lượng trên Pro Max là 8.500 mAh. Cả hai hỗ trợ sạc có dây 100 W, sạc không dây 50 W và sạc ngược có dây 27 W. Theo Xiaomi, pin còn ít nhất 80% dung lượng ban đầu sau 2.000 chu kỳ sạc. Bộ đôi đạt các chuẩn kháng bụi, kháng nước IP66, IP68 và IP69.

Giá bán tại Trung Quốc của Xiaomi 18 Pro lần lượt là 5.999, 6.999, 7.999 và 8.999 nhân dân tệ cho các cấu hình 12 GB + 256 GB, 12 GB + 512 GB, 16 GB + 512 GB và 16 GB + 1 TB, tương đương khoảng 23,2–34,8 triệu đồng. Xiaomi 18 Pro Max với bốn cấu hình tương ứng có giá 6.999, 7.999, 8.999 và 9.999 nhân dân tệ, khoảng 27,1–38,7 triệu đồng.