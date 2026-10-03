KF-21 chính thức bước vào sản xuất hàng loạt: Hàn Quốc đã làm được điều gì?

Ngày 25/3/2026, chiếc tiêm kích KF-21 Boramae sản xuất hàng loạt đầu tiên xuất xưởng tại nhà máy của Korea Aerospace Industries, gọi tắt KAI, ở Sacheon.

Đây là cột mốc đánh dấu KF-21 chuyển từ một chương trình phát triển sang giai đoạn chế tạo máy bay để trang bị cho lực lượng chiến đấu.

Đến ngày 8/4, KAI tổ chức lễ xuất xưởng chính thức với sự tham dự của các quan chức chính phủ và quân đội Hàn Quốc.

Để đi đến dây chuyền này, Hàn Quốc đã phải xây dựng quy trình sản xuất khác với chế tạo các nguyên mẫu thử nghiệm.

Từ năm 2024, KAI bắt đầu chuẩn bị dây chuyền sản xuất hàng loạt, trong đó có hệ thống tự động hóa phục vụ lắp ráp.

DAPA cho biết các hợp đồng đầu tiên bao gồm máy bay, động cơ và radar mảng quét điện tử chủ động AESA, với tổng giá trị khoảng 2.632 tỷ won.

Quá trình lắp ráp được triển khai từ chế tạo các chi tiết, cụm kết cấu, lắp ráp thân trước, giữa và sau rồi tiến tới hoàn thiện máy bay.

Ý nghĩa của KF-21 nằm ở chỗ Hàn Quốc không chỉ chế tạo một mẫu máy bay mới mà còn xây dựng được năng lực phát triển và sản xuất một tiêm kích siêu âm hiện đại.

KAI đã tích lũy kinh nghiệm qua các chương trình KT-1, T-50 và FA-50 trước khi đảm nhiệm vai trò doanh nghiệp chủ trì KF-21. Trong chương trình mới, nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc cùng tham gia chế tạo động cơ, radar, thiết bị điện tử và các hệ thống trên máy bay.

Về trang bị, những chiếc KF-21 Block I đầu tiên tập trung vào năng lực cơ bản và không đối không.

DAPA xác nhận Block I đã hoàn tất đánh giá "phù hợp chiến đấu" vào tháng 5/2026. Năng lực không đối đất sẽ tiếp tục được bổ sung trong quá trình phát triển Block II.

Đây là cách tiếp cận theo từng bước, thay vì chờ toàn bộ hệ thống hoàn thiện rồi mới đưa máy bay vào sản xuất.

Theo kế hoạch phát triển được công bố, Hàn Quốc hướng tới sản xuất 40 chiếc Block I có năng lực không đối không đến năm 2028, sau đó bổ sung 80 chiếc Block II với năng lực không đối đất, đưa tổng quy mô dự kiến lên 120 máy bay.

Kế hoạch này nhằm từng bước thay thế một phần các tiêm kích cũ trong Không quân Hàn Quốc, đồng thời tạo nền tảng cho những phiên bản KF-21 nâng cấp sau này.

DAPA cho biết chiếc KF-21 sản xuất hàng loạt đầu tiên sẽ được bàn giao cho Không quân Hàn Quốc trong nửa cuối năm 2026.

Khi đó, chương trình sẽ bước sang một giai đoạn khác: từ chứng minh máy bay có thể bay và chiến đấu sang duy trì sản xuất, huấn luyện phi công, bảo đảm kỹ thuật và từng bước đưa KF-21 vào lực lượng chiến đấu.