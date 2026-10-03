Sân bay Long Thành tăng tốc tuyển nhân sự cho giai đoạn vận hành

Những ngày đầu tháng 10, không khí thi công tại sân bay Long Thành (Đồng Nai) tiếp tục được đẩy nhanh, tăng tốc. Đây là giai đoạn dự án chuyển sang hoàn thiện, kiểm tra, chạy thử và chuẩn bị vận hành.

Sân bay Long Thành đang từng bước hoàn thiện với nhiều hạng mục chạy đua về đích.

Tại nhà ga hành khách, các nhà thầu đang tập trung hoàn thiện khu vực trung tâm và cánh Tây, lắp đặt quầy làm thủ tục (check-in), tạo tiểu cảnh, đồng thời chạy thử hệ thống thang cuốn, hệ thống xử lý hành lý, máy soi chiếu và cầu ống lồng.

Cùng thời điểm, hệ thống đèn hiệu hàng không và biển báo tại đường cất hạ cánh số 1 được bật để kiểm tra vận hành. Hệ thống được lắp đặt dọc theo 4km đường cất hạ cánh số 1 và 1,8km khu vực thềm tiếp cận ở hai đầu đường băng, mỗi đầu dài 900m. Qua kiểm tra, hệ thống hoạt động ổn định, đáp ứng các điều kiện cần thiết phục vụ công tác chuẩn bị khai thác.

Theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Dự án thành phần 3 sân bay Long Thành - các công trình hàng không thiết yếu - có 16 gói thầu xây lắp chính. Trong đó, 4 gói thầu đã hoàn thành, các gói còn lại đang được triển khai. Đến đầu tháng 9/2026, giá trị thực hiện lũy kế của 16 gói thầu đạt hơn 80% giá trị hợp đồng.

Tại sân bay Long Thành đã có nhiều buổi diễn tập và kiểm tra nhiều nội dung quan trọng.

Song song với công tác thi công, các lực lượng liên quan đã bắt đầu thực hành những tình huống phục vụ giai đoạn khai thác. Một trong những nội dung được triển khai là diễn tập tình huống rò rỉ nhiên liệu giả định trong quá trình tiếp nhiên liệu cho tàu bay.

Thông qua diễn tập, các lực lượng thực hành quy trình phát hiện, báo tin, kiểm soát khu vực và phối hợp xử lý tình huống. Qua đó, các quy trình ứng phó được rà soát, tiếp tục hoàn thiện trước khi sân bay bước vào vận hành thử nghiệm. Theo kế hoạch, từ tháng 10 - 11/2026, sân bay Long Thành sẽ vận hành thử nghiệm, trước khi dự kiến khai thác thương mại vào tháng 12/2026.

Cùng với hoàn thiện hạ tầng, công tác tuyển dụng nhân sự phục vụ sân bay Long Thành cũng đang được triển khai. Theo kế hoạch, từ tháng 8 đến hết năm 2026 sẽ tiếp tục tổ chức 3 - 4 đợt tuyển dụng, dự kiến tiếp nhận thêm khoảng 200 nhân sự.

Công tác phỏng vấn, tuyển dụng nhân lực cho sân bay Long Thành được triển khai.

Trước đó, theo Ban QLDA sân bay Long Thành, từ đầu năm 2026 đến khoảng tháng 8, đơn vị đã tổ chức 4 đợt tuyển dụng, tiếp nhận hơn 220 nhân sự mới, đưa tổng số nhân sự làm việc tại cảng lên khoảng 400 người. Ở giai đoạn 1 sân bay Long Thành dự kiến sẽ chính thức khai thác vào tháng 12/2026. Để chuẩn bị nhân lực vận hành, tại sân bay Long Thành đang tuyển dụng 11 vị trí, trong đó có nhân viên lái xe và vận hành trang thiết bị mặt đất, nhân viên bảo trì, sửa chữa trang thiết bị kỹ thuật; nhân viên kiểm tra, giám sát sân đỗ; nhân viên vệ sinh khu bay.

Các vị trí yêu cầu người lao động tốt nghiệp THPT, có trình độ chuyên môn từ trung cấp kỹ thuật đến đại học trở lên và tiếng Anh tối thiểu TOEIC 300 hoặc tương đương. Thu nhập của các vị trí này không dưới 13 triệu đồng/người/tháng.

Qua các đợt tuyển dụng, phần lớn người lao động đáp ứng yêu cầu về trình độ chuyên môn nhưng còn hạn chế về ngoại ngữ và kỹ năng. Trong khi đó, sân bay Long Thành được định hướng trở thành cảng hàng không trung chuyển của khu vực, với lượng khách quốc tế lớn. Vì vậy, yêu cầu về ngoại ngữ và kỹ năng giao tiếp đa văn hóa được đặt ra đối với lực lượng làm việc tại sân bay.

Sau khi được tuyển dụng, người lao động sẽ tham gia các khóa đào tạo nội bộ và tái đào tạo định kỳ. Trước giai đoạn vận hành thử nghiệm, nhân sự sẽ được diễn tập các tình huống, làm quen với hệ thống xử lý hành lý tự động, cổng kiểm soát tự động và thiết bị soi chiếu thế hệ mới.

Nhiều nhân sự mới đã được tiếp nhận phục vụ sân bay Long Thành.

Theo ACV, giai đoạn 1 sân bay Long Thành cần gần 14.000 lao động, gồm 5 lĩnh vực: cảng hàng không 2.961 người; quản lý bay 881 người; vận tải hàng không 828 người; cung cấp dịch vụ hàng không 8.909 người và cảng vụ hàng không 190 người. Ngoài ra, nhu cầu tuyển dụng ở 10 khối lao động trực tiếp khoảng 1.544 người.

Với khối lượng công việc đang chuyển sang giai đoạn hoàn thiện, chạy thử và chuẩn bị khai thác, các hạng mục xây dựng cùng công tác chuẩn bị nhân lực đang được triển khai song song, hướng tới mục tiêu đưa giai đoạn 1 sân bay Long Thành vào khai thác cuối năm 2026.