Mỹ chuẩn bị lập bộ tư lệnh chuyên về drone và robot

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã công bố kế hoạch thành lập Bộ tư lệnh Tác chiến Tự hành, gọi tắt AutoWarCom, nhằm tập trung phát triển và triển khai các hệ thống không người lái, robot và công nghệ tự hành cho toàn bộ lực lượng vũ trang Mỹ.

Ông Hegseth cho biết AutoWarCom sẽ là một bộ tư lệnh tác chiến do tướng 4 sao chỉ huy, với quyền hạn tương đương một quân chủng trong lĩnh vực phát triển năng lực tự hành.

Cơ quan này được thiết kế để đẩy nhanh quá trình nghiên cứu, mua sắm, thử nghiệm và đưa các hệ thống không người lái vào sử dụng.

Theo kế hoạch, AutoWarCom dự kiến được thành lập và đi vào hoạt động trước ngày 1/10/2027. Việc triển khai đầy đủ cơ cấu mới còn cần những bước làm việc với Quốc hội Mỹ.

Bộ tư lệnh này sẽ có nhân sự, ngân sách và quyền hạn mua sắm riêng, đồng thời hình thành các vị trí nghề nghiệp chuyên trách về tác chiến tự hành.

Trước khi AutoWarCom ra đời, Lầu Năm Góc sẽ triển khai sáng kiến mang tên Project Agincourt.

Đây được xem là giai đoạn chuẩn bị, trong đó quân nhân, kỹ sư và các công ty công nghệ được đưa vào những chu trình phát triển và thử nghiệm nhanh hơn. Mục tiêu là đưa quyết định mua sắm và nguồn lực tới gần các đơn vị tác chiến hơn.

Động thái này phản ánh sự thay đổi trong cách Mỹ nhìn nhận chiến tranh bằng drone. Các cuộc xung đột gần đây cho thấy máy bay không người lái có thể đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ với chi phí thấp hơn đáng kể so với một số nền tảng vũ khí truyền thống.

Lầu Năm Góc vì vậy muốn duy trì các hệ thống vũ khí công nghệ cao nhưng đồng thời tăng mạnh số lượng phương tiện tự hành có giá thành thấp hơn.

Ông Hegseth cho rằng tốc độ phát triển của công nghệ đang vượt qua tốc độ thích ứng của hệ thống mua sắm quốc phòng. Theo ông, Mỹ cần kết hợp các vũ khí công nghệ cao với số lượng lớn hệ thống tự hành để tạo ra năng lực tác chiến có thể nhanh chóng thích nghi.

AutoWarCom cũng không chỉ tập trung vào drone trên không. Khái niệm tác chiến tự hành bao gồm nhiều loại phương tiện và hệ thống robot trên không, trên bộ, trên biển và dưới nước.

Trí tuệ nhân tạo có thể được sử dụng để hỗ trợ nhận dạng mục tiêu, lập kế hoạch nhiệm vụ, điều khiển phương tiện và phối hợp nhiều hệ thống trong cùng một mạng lưới.

Đây sẽ là một thay đổi đáng kể về tổ chức. Mỹ không thường xuyên thành lập các bộ tư lệnh tác chiến mới.

Bộ tư lệnh gần nhất được thành lập trước AutoWarCom là Bộ tư lệnh Vũ trụ Mỹ vào năm 2019. AutoWarCom, nếu được triển khai đúng kế hoạch, sẽ đưa lĩnh vực tác chiến tự hành lên cấp chỉ huy cao nhất thay vì phân tán giữa nhiều cơ quan và quân chủng.

Điểm đáng chú ý là Lầu Năm Góc không chỉ muốn chế tạo thêm drone. Họ đang tìm cách xây dựng một hệ sinh thái hoàn chỉnh, từ phát triển công nghệ, mua sắm, thử nghiệm đến triển khai và duy trì các hệ thống tự hành trên chiến trường.

AutoWarCom vì vậy có thể trở thành đầu mối quan trọng trong quá trình chuyển công nghệ drone và robot từ các chương trình thử nghiệm sang lực lượng chiến đấu