Smartphone chống nước, RAM 6GB, pin 7.500mAh, giá 6,49 triệu đồng tại Việt Nam

Điểm đáng chú ý nhất trên Xiaomi Poco C95 Pro là viên pin 7.500mAh, thuộc nhóm dung lượng lớn trong phân khúc smartphone phổ thông. Theo Xiaomi, smartphone này có thể đáp ứng hơn hai ngày sử dụng thông thường và cho thời gian phát nhạc lên tới 91 giờ.

Xiaomi Poco C95 Pro.

Máy hỗ trợ sạc nhanh 45W, với khả năng cung cấp đủ năng lượng cho một ngày sử dụng thông thường chỉ trong khoảng 35 phút. Bên cạnh đó, Poco C95 Pro còn hỗ trợ sạc ngược có dây với công suất 22,5W, cho phép sử dụng viên pin lớn của máy để cấp nguồn cho các thiết bị tương thích. Hãng cũng cho biết pin có thể duy trì tới 80% dung lượng ban đầu sau 1.000 chu kỳ sạc.

Ở mặt trước, Xiaomi Poco C95 Pro được trang bị màn hình LCD kích thước 6,9 inch, độ phân giải HD+ (1.600x720 pixel) và thiết kế đục lỗ dành cho camera selfie. Màn hình hỗ trợ tần số quét thích ứng lên tới 120Hz cùng tốc độ lấy mẫu cảm ứng tối đa 240Hz, giúp các thao tác cuộn trang và tương tác với giao diện trở nên mượt mà hơn. Độ sáng tối đa ở chế độ sáng cao đạt 825 nit, trong khi độ sáng thông thường ở mức 675 nit. Màn hình được bảo vệ bởi kính cường lực Corning Gorilla Glass 7i và đạt ba chứng nhận TÜV Rheinland liên quan đến khả năng bảo vệ mắt.

Cung cấp sức mạnh cho Xiaomi Poco C95 Pro là bộ xử lý MediaTek Helio G91 Ultra sản xuất trên tiến trình 12nm. Chip có cấu trúc tám nhân, gồm hai nhân Cortex-A75 tốc độ tối đa 2GHz và sáu nhân Cortex-A55 hoạt động ở tốc độ 1,8GHz, kết hợp GPU ARM Mali-G52 MC2. Máy có hai tùy chọn RAM LPDDR4X 6GB, cùng bộ nhớ trong UFS 2.2 dung lượng 128GB. Thông qua công nghệ mở rộng RAM bằng phần mềm, bộ nhớ khả dụng có thể được nâng lên mức tương đương 16GB. Người dùng cũng có thể mở rộng không gian lưu trữ lên tới 2TB bằng thẻ nhớ microSD.

Poco C95 Pro được cài đặt sẵn hệ điều hành Android 16, tuỳ biến trên giao diện HyperOS 3. Máy hỗ trợ hai SIM theo dạng khay lai, cho phép sử dụng hai nano SIM hoặc kết hợp một nano SIM với thẻ nhớ microSD. Các trang bị kết nối gồm Dual 4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou và cổng USB Type-C. Smartphone mới cũng giữ lại giắc cắm tai nghe 3,5 mm và được trang bị loa stereo, đáp ứng nhu cầu nghe nhạc, xem phim hoặc nội dung giải trí trực tiếp trên thiết bị.

Xiaomi Poco C95 Pro sở hữu hệ thống camera kép AI ở mặt sau với cảm biến chính 50MP khẩu độ f/1.8, kết hợp camera phụ và đèn flash LED. Camera trước có độ phân giải 8MP, khẩu độ f/2.05, phục vụ nhu cầu chụp ảnh selfie và gọi video. Cấu hình camera này hướng đến các nhu cầu chụp ảnh cơ bản trong phân khúc smartphone phổ thông, thay vì tập trung vào hệ thống camera nhiều cảm biến như các mẫu máy cao cấp hơn.

Poco C95 Pro có kích thước 170,12x78,42x8,8 mm và trọng lượng 232 g. Thân máy đạt chuẩn IP64 về khả năng chống bụi và nước bắn, trong khi các góc được bo tròn nhằm tạo cảm giác cầm nắm dễ chịu hơn. Khu vực camera phía sau được tạo điểm nhấn bằng một chi tiết trang trí bằng kim loại.

Tại thị trường Việt Nam, Xiaomi Poco C95 Pro có giá niêm yết 6,49 triệu đồng. Máy được cung cấp với 3 tuỳ chọn màu sắc gồm xanh dương, đen và xanh lá.