Tiêm kích J-20 Trung Quốc vượt trội hơn F-22 Mỹ?

Cả J-20 và F-22 đều sở hữu thiết kế tàng hình, hai động cơ, hệ thống cảm biến tiên tiến và khả năng tác chiến tầm xa, nhưng chúng được phát triển cho những mục tiêu chiến lược rất khác nhau.

Máy bay chiến đấu F-22 Raptor. (Ảnh: Shutterstock)

F-22 được xây dựng với trọng tâm là giành và duy trì ưu thế trên không, J-20 hướng nhiều hơn tới các cuộc giao chiến tầm xa, sử dụng cảm biến và tên lửa để ngăn đối phương tiếp cận những khu vực chiến lược của Trung Quốc.

Sự khác biệt đó khiến cuộc so sánh giữa J-20 và F-22 không chỉ là câu chuyện về tốc độ, khả năng tàng hình hay hỏa lực, mà còn phản ánh hai cách tiếp cận khác nhau đối với chiến tranh trên không.

Về thiết kế, F-22 vẫn được đánh giá là một nền tảng chiến đấu không đối không đặc biệt mạnh. Máy bay được trang bị động cơ F119-PW-100 với khả năng điều khiển hướng lực đẩy, giúp tăng khả năng cơ động và hỗ trợ F-22 duy trì tốc độ siêu hành trình trên Mach 1.7.

Thiết kế tàng hình của F-22 cũng được tối ưu cho nhiệm vụ chiếm ưu thế trên không. Máy bay sử dụng khoang vũ khí bên trong, cửa hút gió có thiết kế răng cưa cùng nhiều vật liệu composite nhằm giảm tiết diện phản xạ radar.

Hệ thống radar AN/APG-77 AESA, mạng lưới cảm biến tích hợp và các thiết bị tác chiến điện tử giúp phi công F-22 có khả năng nhận biết tình huống trên không ở mức cao.

J-20 lại đi theo hướng khác. Đây là một máy bay lớn hơn, được thiết kế đặc biệt cho các cuộc giao chiến tầm xa và tác chiến dựa trên cảm biến. Các phiên bản đầu tiên của J-20 sử dụng động cơ Al-31 của Nga, trong khi những biến thể mới hơn đang chuyển sang động cơ WS-10C do Trung Quốc phát triển. Trung Quốc cũng đang thử nghiệm động cơ WS-15 tiên tiến hơn, với mục tiêu cải thiện đáng kể hiệu suất của J-20.

Thiết kế cánh mũi của J-20 có thể khiến tín hiệu radar từ phía trước lớn hơn F-22, nhưng đổi lại máy bay có không gian bên trong lớn, cho phép mang nhiều nhiên liệu và tên lửa không đối không tầm xa.

J-20 được trang bị radar AESA Type 1475, hệ thống tìm kiếm và theo dõi hồng ngoại (IRST) cùng các cảm biến khẩu độ phân tán. Những hệ thống này được thiết kế để giúp máy bay phát hiện và theo dõi mục tiêu trong môi trường điện từ phức tạp, đặc biệt phù hợp với các cuộc giao chiến ở khoảng cách xa.

J-20 và F-22 khác nhau như thế nào?

Nếu J-20 và F-22 chạm trán thì sao?

Trong một cuộc đối đầu trực tiếp, F-22 thường được cho là có nhiều lợi thế, đặc biệt ở khả năng tàng hình, cơ động, bay siêu hành trình, huấn luyện phi công, chiến thuật và khả năng tích hợp cảm biến.

J-20 vẫn có những lợi thế riêng, đáng chú ý là khả năng tác chiến tầm xa, kích thước lớn cho phép mang nhiều nhiên liệu và vũ khí, cũng như khả năng hoạt động trong một hệ thống phòng không và chống tiếp cận nhiều lớp của Trung Quốc.

Điều này có thể ảnh hưởng đáng kể đến cách hai máy bay tiếp cận một cuộc giao chiến.

J-20 nhiều khả năng sẽ tìm cách duy trì khoảng cách và tận dụng khả năng phát hiện mục tiêu cùng tên lửa tầm xa. Trong khi đó, F-22 sẽ tìm cách tận dụng khả năng tàng hình và cơ động để tiếp cận đối phương mà vẫn hạn chế nguy cơ bị phát hiện.

Khi cuộc đối đầu diễn ra gần lãnh thổ Trung Quốc, J-20 còn có thể nhận được sự hỗ trợ từ mạng lưới cảm biến, phòng không và các lực lượng khác trong hệ thống chống tiếp cận của nước này. Lợi thế của môi trường tác chiến có thể khiến cán cân trở nên phức tạp hơn nhiều so với một cuộc chạm trán đơn lẻ.

Trong một kịch bản một chọi một ở môi trường trung lập, F-22 vẫn được đánh giá là nền tảng có nhiều ưu thế hơn về khả năng chiến đấu trên không.

Dù vậy, cuộc so sánh giữa J-20 và F-22 không đơn giản chỉ là xác định máy bay nào nhanh hơn hay mang được nhiều vũ khí hơn. Hai loại máy bay được tạo ra cho những yêu cầu chiến lược khác nhau. F-22 đại diện cho cách tiếp cận ưu tiên khả năng giành ưu thế trên không, J-20 lại phản ánh nhu cầu kiểm soát không gian tác chiến ở khoảng cách xa và ngăn các lực lượng đối phương tiếp cận những khu vực chiến lược của Trung Quốc.