iPhone 18 Pro tăng giá vẫn đạt kỷ lục

iPhone 18 Pro đạt doanh số ấn tượng trong tuần đầu mở bán tại Trung Quốc. Ảnh: Bloomberg.

Con số này cao hơn khoảng 15% so với iPhone 17 Pro cùng kỳ, theo dữ liệu bên thứ ba được nhiều blogger công nghệ Trung Quốc chia sẻ.

Riêng ngày đầu tiên, Apple bán khoảng 322.800 chiếc iPhone 18 Pro và Pro Max tại Trung Quốc. Mức này tương đương khoảng 130% doanh số của thế hệ trước trong cùng khoảng thời gian.

iPhone 18 Pro Max tiếp tục là mẫu bán chạy nhất. Thiết bị chiếm khoảng 55,5% tổng doanh số trong ngày đầu. Dữ liệu cho thấy người dùng vẫn ưu tiên phiên bản màn hình lớn, pin lâu và hệ thống camera cao cấp hơn.

Đáng chú ý, doanh số tuần đầu của riêng 2 mẫu iPhone 18 Pro và Pro Max đã tương đương khoảng 90% lượng máy mà toàn bộ dòng iPhone 17 đạt được trong tuần đầu năm ngoái.

Mặc dù Apple tăng giá sản phẩm, các mẫu máy mới của năm nay tiếp tục cho thấy sức hút lớn tại Trung Quốc. iPhone 18 Pro có giá khởi điểm 9.999 nhân dân tệ (1.490 USD), trong khi iPhone 18 Pro Max bắt đầu từ 10.999 nhân dân tệ (1.640 USD).

Cả 2 phiên bản đều đắt hơn thế hệ trước khoảng 1.000 nhân dân tệ (149 USD).

Một yếu tố có thể hỗ trợ doanh số là thay đổi trong lịch phát hành của Apple. Năm nay, công ty chỉ ra mắt dòng Pro và trì hoãn việc giới thiệu iPhone 18 tiêu chuẩn.

Điều này khiến một bộ phận người dùng không muốn chờ đợi đã chuyển sang mua bản Pro. Một số nhà quan sát gọi đây là nhu cầu “nâng cấp thụ động”, khi có ít lựa chọn sản phẩm ở thời điểm mở bán.

Bên cạnh chiến lược bán hàng, phần cứng mới cũng được xem là yếu tố thúc đẩy nhu cầu nâng cấp. Dòng iPhone 18 Pro sử dụng chip A20 Pro sản xuất trên tiến trình 2 nm. Hiệu năng và khả năng tiết kiệm điện được cải thiện rõ rệt. Camera chính cũng lần đầu hỗ trợ thay đổi khẩu độ.

Apple đồng thời đã tối ưu thời lượng pin và hệ thống tản nhiệt. Những thay đổi này đặc biệt đáng chú ý với người dùng đang sử dụng iPhone 14, iPhone 15 hoặc các thế hệ cũ hơn.

Tuy nhiên, số liệu hiện tại mới phản ánh tuần đầu mở bán. Đây thường là giai đoạn tập trung nhóm khách hàng trung thành và người muốn nâng cấp sớm.

Doanh số dài hạn còn phụ thuộc vào nguồn cung, phản hồi của người dùng và sức cạnh tranh từ các hãng smartphone khác. Việc Apple tung ra iPhone 18 tiêu chuẩn sau đó cũng có thể làm thay đổi cơ cấu doanh số của dòng Pro.