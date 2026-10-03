Cảnh báo acc giả mạo nhà tài trợ, hợp tác thương hiệu tổ chức xe đón fan đi concert

Concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 đang đến gần, thúc đẩy nhu cầu tìm kiếm phương tiện di chuyển của người hâm mộ. Sáng sớm 3/10, nhiều Gai Con phát hiện một tài khoản tự nhận là nhà tài trợ đồng của chương trình với bài đăng sử dụng logo, bộ nhận diện của show.

Hàng loạt bài đăng trước và sau bài post trên của tài khoản này liên tục tung ra các chương trình tặng vé, tổ chức xe đưa đón miễn phí tại concert, hợp tác với hãng lẩu Haidilao và một số thương hiệu khác.

Bài đăng tự nhận là nhà tài trợ đồng.

Chương trình hoặc thương hiệu sẽ đều công bố thông tin nhà tài trợ hoặc chương trình hợp tác trên hệ thống chính thức.

Nhiều fan phát hiện tài khoản Threads trên chưa từng được phía Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 hay Haidilao Việt Nam thông báo hợp tác. Người hâm mộ đặt nghi vấn, tag tài khoản của thương hiệu/chương trình, yêu cầu xác thực; đồng thời, kêu gọi cộng đồng fan cẩn trọng khi tiếp nhận thông tin.

Ngay trong ngày 3/10, phía Haidilao Việt Nam và Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 đều đăng bài cảnh báo khán giả/khách hàng cẩn trọng với tài khoản giả mạo, đăng tin sai sự thật.

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Thông báo chính thức và bình luận nhắc nhở khán giả của chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026.

Phía Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 thông báo, "về việc một số tổ chức/nhãn hàng đã sử dụng vé concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai sai mục đích nhằm để trục lợi dưới nhiều hình thức khác nhau như: Tự ý sử dụng thiết kế của Chương Trình để giả làm Nhà Tài Trợ, tổ chức các chương trình khuyến mãi mua sản phẩm tặng kèm vé concert, yêu cầu người tiêu dùng tham gia hoạt động trong ứng dụng để được tặng vé,... Đây là hành vi vi phạm quy định của Chương Trình, gây ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín Chương Trình cũng như quyền và lợi chính đáng của các nhà tài trợ và đối tác đang đồng hành cùng Chương Trình.

BTC Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai xin khẳng định chúng tôi không tặng, tài trợ vé concert day 1, day 2 và/hoặc có bất kỳ hợp tác nào với các đơn vị nêu trên. Các nhà tài trợ, đơn vị hợp tác đang đồng hành cùng Chương Trình đều đã được công bố chính thức từ Chương Trình.

Loạt tài khoản của Hadilao Việt Nam chụp màn hình bài đăng "pha-ke", khẳng định thông tin hợp tác tổ chức xe đưa đón miễn phí là giả mạo.

Trên Threads, nhiều fan kêu gọi cư dân mạng nhấn "báo cáo" (report) các bài đăng tung tin sai sự thật, mạo danh hợp tác với chương trình/thương hiệu lớn nhằm trục lợi.

Việc tham gia nhận vé hoặc dịch vụ đưa đón từ những tài khoản/đơn vị tung tin sai sự thật, mạo danh hợp tác/tài trợ có thể gây ra nhiều rủi ro nghiêm trọng cho khán giả.