Ứng Thiên đẩy mạnh chuyển đổi số, đưa tiện ích đến người dân

Xã Ứng Thiên xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ quan trọng để đổi mới phương thức quản lý, cải cách hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Địa phương triển khai nhiều giải pháp từ xây dựng chính quyền số, hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin đến đưa các tiện ích số đến gần cộng đồng.

Cán bộ, công chức xã Ứng Thiên đẩy mạnh xử lý văn bản trên môi trường số, góp phần nâng cao hiệu quả điều hành.

Một trong những kết quả đáng chú ý là xã đã hoàn thành chấm điểm Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số năm 2025, đồng thời tổng hợp kết quả tự đánh giá và xác định chỉ số chuyển đổi số trên địa bàn.

Xử lý văn bản hoàn toàn trên môi trường số

Ứng Thiên tiếp tục đẩy mạnh xử lý văn bản trên môi trường điện tử. 100% cán bộ, công chức, viên chức tại các phòng, ban, đơn vị thực hiện ký số đối với 100% văn bản đi, trừ văn bản mật. Xã cũng xử lý 100% văn bản đến trên môi trường số. Cách làm này giúp rút ngắn thời gian xử lý công việc và nâng cao hiệu quả điều hành.

Phó Chủ tịch UBND xã Ứng Thiên Phạm Văn Thao cho biết xã đã rà soát số liệu đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, tiếp nhận và bàn giao 54 máy tính cùng 2 máy photocopy do thành phố hỗ trợ.

Hệ thống đường truyền dữ liệu chuyên dùng được bảo đảm ổn định, phục vụ hoạt động của chính quyền và các phần mềm dùng chung. Xã cũng xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và các quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg.

Đưa tiện ích số đến cộng đồng

Chuyển đổi số tại Ứng Thiên không chỉ tập trung trong cơ quan hành chính mà đang mở rộng đến cộng đồng dân cư. Xã đẩy mạnh tích hợp tài khoản hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID.

Đến nay, 727 cán bộ, viên chức và 1.238 tài khoản của người dân đã thực hiện tích hợp. Việc này tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận các chính sách an sinh xã hội trên môi trường số.

Xã phối hợp với Viettel tổ chức các đợt cao điểm hỗ trợ lưu động tại các thôn. Các lực lượng hướng dẫn người dân xác thực thông tin thuê bao di động, cài đặt chữ ký số cá nhân trên ứng dụng VNeID và sử dụng các tiện ích số, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính.

Trong năm 2026, xã đặt mục tiêu 60% người dân trưởng thành trên địa bàn có chữ ký số cá nhân. Thời gian tới, Ứng Thiên tiếp tục triển khai đợt cao điểm 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số theo kế hoạch của thành phố, đồng thời xây dựng kế hoạch chuyển đổi số năm 2026.

Xã cũng dự kiến tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Sáng tạo và Đổi mới sáng tạo thế giới năm 2026, đề xuất các nhiệm vụ trọng tâm có tính lan tỏa để đưa vào chương trình công tác năm 2026 của Ban Chỉ đạo 57 và đăng ký kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng giai đoạn 2026 đến 2030.

Các nhiệm vụ này nhằm tạo nền tảng hạ tầng phục vụ xây dựng chính quyền số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và hướng tới mô hình chính quyền số hoạt động hiệu lực, hiệu quả, lấy người dân làm trung tâm.