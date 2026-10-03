Bệnh tim mạch tiếp tục là một trong những thách thức sức khỏe lớn nhất hiện nay

Quang cảnh Đại hội Tim mạch toàn quốc lần thứ 20 năm 2026. (Ảnh: BTC)

Với chủ đề “Tim mạch học trong kỷ nguyên mới: Tích hợp-Tiên phong-Triển khai”, Đại hội quy tụ hơn 2.500 đại biểu, với 135 phiên khoa học, 502 bài báo cáo, 426 chủ tọa đoàn và báo cáo viên trong nước cùng 30 chuyên gia quốc tế.

Nội dung sự kiện trải rộng từ dự phòng, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, bệnh động mạch vành, suy tim, rối loạn nhịp, tim mạch can thiệp, bệnh tim cấu trúc, hình ảnh học, phẫu thuật và hồi sức tim mạch... đến trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, y học chính xác và công nghệ số trong y tế.

Ba thông điệp “Tích hợp-Tiên phong-Triển khai” thể hiện cách tiếp cận của tim mạch học trong giai đoạn mới: tăng cường kết nối giữa các chuyên ngành và các cấp độ chăm sóc; chủ động tiếp cận những tiến bộ mới của y học và công nghệ; đồng thời thúc đẩy chuyển hóa bằng chứng khoa học, khuyến cáo thành hành động trong thực hành và cộng đồng.

Các đại biểu quốc tế trao đổi tại đại hội. (Ảnh: BTC)

Chia sẻ tại đại hội các đại biểu cho biết, bệnh tim mạch tiếp tục là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, năm 2022 có khoảng 19,8 triệu người tử vong do bệnh tim mạch, tương đương khoảng 32% tổng số ca tử vong toàn cầu; khoảng 85% số tử vong tim mạch là do nhồi máu cơ tim và đột quỵ. Hơn ba phần tư số ca tử vong do bệnh tim mạch xảy ra tại các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình.

Tại Việt Nam, bệnh tim mạch cũng là một trong những thách thức sức khỏe lớn nhất. Tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, đái tháo đường, hút thuốc lá, thừa cân-béo phì, ít vận động, chế độ ăn không hợp lý và già hóa dân số đang làm gia tăng nguy cơ bệnh tim mạch. Hồ sơ tăng huyết áp Việt Nam năm 2025 của Tổ chức Y tế Thế giới ước tính có khoảng 16,9 triệu người trưởng thành từ 30-79 tuổi mắc tăng huyết áp; khoảng 51% đã được chẩn đoán, 32% được điều trị và chỉ khoảng 15% được kiểm soát.

Theo Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Mạnh Hùng phát biểu tại đại hội. (Ảnh: BTC)

Theo Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội Tim mạch Việt Nam, trong hơn ba thập kỷ qua, chuyên ngành tim mạch Việt Nam đã có những bước tiến mạnh mẽ. Từ chỗ nhiều kỹ thuật chuyên sâu phải thực hiện ở nước ngoài, đến nay đội ngũ thầy thuốc Việt Nam đã làm chủ ngày càng nhiều phương pháp hiện đại trong chẩn đoán và điều trị.

Tim mạch can thiệp phát triển từ can thiệp động mạch vành thường quy đến những tổn thương phức tạp; điện sinh lý và điều trị rối loạn nhịp tiến tới các kỹ thuật triệt đốt và tạo nhịp hiện đại; can thiệp bệnh tim cấu trúc phát triển với thay van động mạch chủ qua ống thông (TAVI), các kỹ thuật can thiệp tim bẩm sinh và nhiều thủ thuật ít xâm lấn… Song song là những tiến bộ nhanh trong hình ảnh học tim mạch, suy tim, tăng huyết áp, dự phòng, hồi sức và phẫu thuật tim mạch.

Các bác sĩ và nhà khoa học Việt Nam ngày càng tham gia sâu hơn vào nghiên cứu, đào tạo, xây dựng khuyến cáo và các diễn đàn chuyên môn quốc tế. Tim mạch Việt Nam đang chuyển từ chủ yếu tiếp nhận tri thức sang làm chủ, chia sẻ và cùng đóng góp vào sự phát triển của Tim mạch học khu vực và thế giới.

Nghi thức phát động Hiến chương 50/30, hướng tới mục tiêu nâng cao tỷ lệ kiểm soát huyết áp tại Việt Nam vào năm 2030. (Ảnh: BTC)

Một điểm nhấn quan trọng trong dịp này là Lễ phát động Hiến chương 50/30. Hiến chương đặt mục tiêu hướng tới đến năm 2030 có ít nhất 50% người bệnh tăng huyết áp tại Việt Nam được kiểm soát huyết áp đạt mục tiêu.

Mục tiêu 50/30 mang ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh tăng huyết áp vẫn là một thách thức lớn đối với sức khỏe cộng đồng. Đây không chỉ là một thông điệp của Đại hội mà hướng tới một quá trình hành động lâu dài, đòi hỏi sự chung tay của cơ quan quản lý, các hội chuyên ngành, cơ sở y tế, đội ngũ nhân viên y tế, các tổ chức xã hội, gia đình và mỗi người dân.

Năm 2026 cũng đánh dấu một cột mốc quan trọng khi Việt Nam chính thức trở thành Chi hội quốc tế của Trường môn Tim mạch Hoa Kỳ-ACC International Chapter. Đây không chỉ là sự ghi nhận đối với những bước phát triển của cộng đồng Tim mạch Việt Nam, mà còn mở ra thêm nhiều cơ hội về đào tạo, nghiên cứu, phát triển nguồn nhân lực và kết nối chuyên môn quốc tế.

Tiến sĩ Hà Anh Đức phát biểu tại đại hội. (Ảnh: BTC)

Tiến sĩ Hà Anh Đức, Phó Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia, Cục trưởng Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) khẳng định, chuyên ngành tim mạch ở Việt Nam đã có những bước tiến đáng ghi nhận. Nhiều kỹ thuật hiện đại trước đây người bệnh phải ra nước ngoài điều trị thì nay đã được các thầy thuốc Việt Nam làm chủ và triển khai thường quy. Tuy nhiên, cần tiếp tục để những tiến bộ của y học và những khuyến cáo dựa trên bằng chứng được triển khai hiệu quả trong thực hành; làm thế nào để nâng cao chất lượng điều trị một cách đồng đều; và để người bệnh, dù ở đâu, cũng có cơ hội tiếp cận với dịch vụ y tế an toàn, hiệu quả và có chất lượng.

Tiến sĩ Hà Anh Đức đề nghị Hội Tim mạch học Việt Nam cùng các chuyên gia đầu ngành tiếp tục đồng hành với Bộ Y tế trong việc xây dựng và cập nhật hướng dẫn chuyên môn; chuẩn hóa quy trình chẩn đoán, điều trị; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; đào tạo nguồn nhân lực; tăng cường kết nối giữa các tuyến và thúc đẩy ứng dụng chuyển đổi số, để những tiến bộ của tim mạch học thực sự đến được với người bệnh trên phạm vi cả nước.