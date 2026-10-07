Gia Lai: Tạm giữ 2 đối tượng để điều tra về hành vi đánh bạc

Trước đó, chiều 4-10, Công an phường Quy Nhơn Nam tiến hành kiểm tra đột xuất một quán cà phê trên đường Tô Hiến Thành, phường Quy Nhơn Nam.

2 đối tượng Phạm Trung Thành và Nguyễn Thị Trang. Ảnh: Nguyễn Giang

Tại đây, lực lượng Công an phát hiện Nguyễn Thị Trang đang bán số lô, số đề trực tiếp cho một người đàn ông trú tại phường Quy Nhơn Nam. Thủ đoạn của Trang là gặp mặt để giao dịch, nhận tiền mặt trực tiếp, sau đó sử dụng điện thoại di động nhắn tin xác nhận các số lô, số đề làm căn cứ thanh toán.

Tổ công tác đã lập biên bản, đồng thời mời những người liên quan về trụ sở Công an phường để làm việc.

Qua đấu tranh, Công an phường Quy Nhơn Nam xác định: Trong ngày 4-10, Nguyễn Thị Trang đã bán số lô, số đề cho 26 người trên địa bàn các xã, phường thuộc khu vực TP Quy Nhơn cũ. Tổng số tiền giao dịch thể hiện trên các tờ phơi đề là 23.144.000 đồng.

Sau khi nhận tiền từ những người mua số lô, số đề, Trang chuyển toàn bộ cho Phạm Trung Thành để giao lại cho nhà cái. Trang được hưởng tiền hoa hồng từ việc bán số lô, số đề.

Hiện Công an phường Quy Nhơn Nam đã hoàn tất hồ sơ ban đầu, đề xuất cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.