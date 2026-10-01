Vươn lên từ mô hình kinh tế đồi rừng

Vườn ươm cau giống của gia đình bà Thu cung cấp cây giống cho bà con trong vùng và các địa phương lân cận.

Phủ xanh đồi trọc

Từ thực tế sản xuất và những lần được tham gia các lớp tập huấn, học hỏi kinh nghiệm do các đoàn thể địa phương tổ chức, vợ chồng bà Thu nhận thấy muốn cải thiện cuộc sống phải mạnh dạn thay đổi cách làm. Từ đó, hai vợ chồng bà quyết định vay vốn, đầu tư cây trồng lâu năm, từng bước biến những khoảng đồi còn trống thành những cánh rừng xanh.

“Trước đây, vợ chồng tôi làm ruộng, làm thuê đủ nghề nhưng thu nhập cũng không ổn định. Sau khi được tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học, kỹ thuật, chúng tôi quyết tâm vay vốn để trồng cau, cao su, keo tràm; đồng thời trồng thêm hoa màu, chăn nuôi để lấy ngắn nuôi dài”, bà Thu kể.

Hiện gia đình bà Thu có hơn 4ha đất rừng, gồm 2ha keo, 1ha cao su và hơn 1ha cau. Riêng vườn cau có hơn 1.100 gốc trưởng thành, đang cho thu hoạch. Trong các loại cây trồng, cau cho hiệu quả kinh tế khá và phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng ở địa phương. Do đó, bà Thu đang có kế hoạch phát triển thêm diện tích trồng cau trong thời gian tới.

“Cau là cây lâu năm nên ngay từ khâu chọn giống phải cẩn thận. Cây giống phải khỏe, phát triển đồng đều thì sau này mới cho năng suất cao. Vào mùa hè, việc tưới nước rất quan trọng vì cây cau cần độ ẩm nhất định, thường khoảng một tuần phải tưới một lần”, bà Thu chia sẻ.

Mỗi gốc cau trưởng thành có thể cho khoảng 5 - 6 buồng, mỗi vụ thu hoạch ít nhất khoảng 10 kg quả/gốc. Giá cau dao động từ 15 nghìn - 30 nghìn đồng/kg; lúc cao điểm như dịp lễ, Tết có thể tăng hơn 100 nghìn đồng/kg. Đây cũng là một trong những lý do mà gia đình bà Thu tiếp tục mở rộng diện tích, đầu tư chăm sóc để nâng cao hiệu quả kinh tế.

Sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm

Không dừng lại ở việc trồng cau, keo, cao su, vợ chồng bà Thu còn phát triển vườn ươm cây giống để cung cấp cho bà con trong vùng và một số tỉnh, thành lân cận. Đây cũng là hướng đi giúp gia đình bà đa dạng nguồn thu, đồng thời đáp ứng nhu cầu cây giống phục vụ sản xuất của bà con.

Đến mùa cau, vợ chồng bà còn thu mua cau của bà con trong vùng để cung cấp cho các lò sấy. Việc này vừa giúp gia đình có thêm thu nhập, vừa góp phần tạo đầu ra cho sản phẩm của người dân, nhất là trong thời điểm cau vào vụ thu hoạch. Từ mô hình kinh tế tổng hợp, mỗi năm gia đình bà Thu có lợi nhuận hơn 500 triệu đồng. Không chỉ mang lại nguồn thu ổn định, bà Thu còn tạo việc làm cho 5 lao động thời vụ, với mức thu nhập từ 300 nghìn - 600 nghìn đồng/ngày vào những thời điểm cần nhân công chăm sóc, thu hoạch, vận chuyển cây giống và cau.

Bà Nguyễn Thị Hoài Thanh, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội LHPN xã đánh giá, vợ chồng bà Thu là một trong những hộ hội viên tích cực phát triển kinh tế ở địa phương. Không chỉ chịu khó làm ăn, gia đình bà Thu còn tích cực tham gia các hoạt động của hội, phong trào địa phương. Những kiến thức, kinh nghiệm có được từ thực tế sản xuất và các lớp tập huấn được ông bà vận dụng vào mô hình gia đình, đồng thời sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, hỗ trợ bà con trong quá trình phát triển kinh tế.