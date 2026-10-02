GRDP Đà Nẵng tăng 11,83% trong quý III

Theo Thống kê Đà Nẵng, trong 9 tháng năm 2026, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) thành phố ước tăng 10,31% so cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, tốc độ tăng trưởng GRDP được cải thiện liên tục qua các quý, từ 9,31% trong quý I lên 9,66% trong quý II và đạt 11,83% trong quý III.

Theo Thống kê Đà Nẵng, khu vực dịch vụ đóng góp lớn vào tăng trưởng GRDP của thành phố trong quý III/2026.

“Diễn biến này cho thấy hoạt động kinh tế có xu hướng tăng tốc về cuối kỳ, đặc biệt trong quý III, khi hầu hết các khu vực kinh tế đều ghi nhận tốc độ tăng cao hơn mức bình quân 9 tháng”, Thống kê Đà Nẵng nhận định.

Cơ quan này cũng cho biết, tốc độ tăng GRDP 9 tháng năm 2026 của Đà Nẵng thuộc nhóm có mức tăng khá trong cả nước, đứng thứ 7/34 địa phương trong quý III và thứ 9/34 địa phương trong 9 tháng. Ở khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, Đà Nẵng dẫn đầu tốc độ tăng trưởng trong quý III và đứng thứ hai trong 9 tháng. So với các thành phố trực thuộc Trung ương, Đà Nẵng duy trì vị trí thứ ba trong cả quý III và 9 tháng.

Theo Thống kê Đà Nẵng, xét về mức độ đóng góp, khu vực dịch vụ tiếp tục giữ vai trò nổi bật trong tăng trưởng kinh tế thành phố. Trong quý III, khu vực này tăng 12,39%, đóng góp 6,47 điểm phần trăm vào mức tăng GRDP chung; tính chung 9 tháng, mức tăng đạt 10,55%, đóng góp 5,57 điểm phần trăm. Như vậy, khu vực dịch vụ đã đóng góp hơn một nửa mức tăng GRDP của Đà Nẵng trong cả quý III và 9 tháng.

Cùng với dịch vụ, khu vực công nghiệp và xây dựng tiếp tục là động lực tăng trưởng quan trọng. Khu vực này tăng 12,77% trong quý III, cao hơn đáng kể so với mức tăng 11,43% của 9 tháng, qua đó đóng góp 3,79 điểm phần trăm vào mức tăng GRDP quý III và 3,21 điểm phần trăm trong 9 tháng.

So với mức đóng góp bình quân 9 tháng, khu vực công nghiệp - xây dựng đóng góp thêm 0,58 điểm phần trăm trong quý III. Sự gia tăng cả về tốc độ tăng và mức đóng góp cho thấy khu vực sản xuất và xây dựng đã có sự cải thiện về động lực trong quý III, góp phần cùng khu vực dịch vụ tạo nên mức tăng trưởng GRDP 11,83% của Đà Nẵng.

Trong khi hai khu vực có quy mô đóng góp lớn tăng tốc thì khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản của thành phố tiếp tục duy trì mức tăng trưởng ổn định. Khu vực này tăng 3,71% trong quý III và 3,42% trong 9 tháng, tương ứng đóng góp 0,29 và 0,27 điểm phần trăm vào mức tăng GRDP.

Tuy mức đóng góp không lớn do quy mô khu vực tương đối nhỏ, tăng trưởng ổn định của khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản vẫn góp phần duy trì nền tảng tăng trưởng chung của Đà Nẵng. Cùng với đó, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 12,56% trong quý III và 11,16% trong 9 tháng, tiếp tục bổ sung vào mức tăng GRDP.

Theo Thống kê Đà Nẵng, điểm đáng chú ý trong bức tranh tăng trưởng 9 tháng của thành phố là sự gia tăng mức đóng góp của hai khu vực chủ lực trong quý III. Công nghiệp - xây dựng và dịch vụ đóng góp tổng cộng 10,26 điểm phần trăm vào mức tăng GRDP quý III, cao hơn đáng kể so với mức đóng góp tổng cộng 8,78 điểm phần trăm tính chung 9 tháng.