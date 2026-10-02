Đòn bẩy tín dụng chính sách: Tăng sinh kế, trợ lực thị trường lao động Thủ đô

Dòng vốn tín dụng chính sách với lãi suất ưu đãi đã trao cho người dân phương tiện tự chủ kinh tế, chuyển đổi sinh kế bền vững và tiếp sức cho doanh nghiệp mở rộng sản xuất, củng cố vững chắc lưới an sinh xã hội của thành phố Hà Nội.

Tiếp sức kịp thời ngay tại các phiên giao dịch việc làm

Bám sát Kế hoạch số 15/KH-UBND của UBND thành phố Hà Nội về hỗ trợ phát triển thị trường lao động, mục tiêu giải quyết việc làm cho 171.000 lao động và duy trì tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới 3% được các cấp, các ngành thực hiện đồng bộ, quyết liệt. Tính đến ngày 15-9-2026, toàn thành phố đã tạo việc làm cho hơn 160.981 lao động, đạt gần 94,1% kế hoạch năm.

Hoạt động trao quà và trao hợp đồng vay vốn bằng chính sách ưu đãi của nhà nước tại các phiên giao dịch việc làm. Ảnh: Mai Hoa

Một trong những điểm sáng nổi bật tạo nên kết quả tích cực ấy là việc đưa dịch vụ tín dụng chính sách hiện diện trực tiếp tại các phiên giao dịch việc làm lưu động. Thay vì người dân và doanh nghiệp phải mất nhiều thời gian đi lại làm thủ tục qua nhiều khâu trung gian, cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội đã lập bàn hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và trao quyết định phê duyệt vốn vay ngay trên sân khấu sàn giao dịch.

Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội - Đống Đa Nguyễn Hải Đăng chia sẻ. Ảnh: Mai Hoa

Tại cụm trung tâm Đống Đa - nơi có mật độ dân cư cao và cơ cấu kinh tế chủ yếu là thương mại, dịch vụ, ông Nguyễn Hải Đăng, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội - Đống Đa cho biết, chỉ riêng trong 6 tháng đầu năm, đơn vị đã giải ngân doanh số cho vay vượt mốc 100 tỷ đồng. Nguồn lực này được phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền 5 phường (Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Ô Chợ Dừa, Láng) để chuyển tải nhanh chóng, kịp thời, bảo đảm đúng đối tượng và minh bạch. Vốn vay ưu đãi không chỉ giúp hàng ngàn cá nhân, hộ kinh doanh nhỏ lẻ phục hồi, mở rộng mặt bằng buôn bán mà còn tạo thêm nhiều chỗ làm mới cho người lao động đô thị.

Việc trao các hợp đồng cho vay vốn với lãi suất ưu đãi với các cá nhân, tập thể tại các phiên giao dịch việc làm mang ý nghĩa thiết thực: Người lao động không phải tìm đến các nguồn vay mượn bên ngoài với lãi suất cao, trong khi đó, doanh nghiệp và hộ kinh doanh nhận được nguồn vốn trợ lực đúng thời điểm để tuyển thêm nhân sự, tổ chức sản xuất - kinh doanh phù hợp.

“Chiếc phao cứu sinh” chuyển đổi nghề và mở rộng quy mô sản xuất

Nếu như ở khu vực nội đô, vốn chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế thương mại - dịch vụ thì tại các địa bàn ngoại thành ven đô, dòng vốn ưu đãi lại giữ vai trò như một "chiếc phao cứu sinh" giúp người dân chuyển đổi sinh kế căn cơ.

Điển hình tại khu vực phía Nam Thủ đô như cụm Thường Tín, nơi người dân tại nhiều địa phương như Thường Tín, Hồng Vân, Thượng Phúc, Chương Dương đang bàn giao mặt bằng phục vụ các công trình, dự án trọng điểm của Nhà nước. Sau khi thu hồi đất, nhu cầu chuyển đổi việc làm từ nông nghiệp thuần túy sang tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ trở nên cấp bách hơn bao giờ hết.

Nắm bắt đòi hỏi thực tiễn đó, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Thường Tín đã chủ động phối hợp với chính quyền cơ sở và 4 tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác (Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh) đưa vốn về tận các thôn xóm. Ông Đào Dũng Tuấn, Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Thường Tín chia sẻ, ngay tại phiên giao dịch việc làm lưu động, đơn vị đã ký kết 10 hợp đồng vay vốn chương trình giải quyết việc làm từ nguồn ngân sách địa phương và thành phố. Với mức lãi suất ưu đãi chỉ 6,6%/năm từ nguồn ngân sách ủy thác, các hộ gia đình mất đất nông nghiệp đã có ngay điểm tựa tài chính để đầu tư máy móc, chuồng trại, khôi phục và phát triển các nghề truyền thống như mây tre đan, mộc tiện, thêu may... nhằm tạo việc làm cho nguồn lao động dôi dư tại địa phương.

Hoạt động tư vấn, hướng nghiệp sôi nổi tại các gian hàng của Phiên giao dịch việc làm. Ảnh: Mai Hoa

Đặc biệt, không chỉ dừng lại ở quy mô hộ cá thể, dòng vốn giải quyết việc làm còn hướng mạnh vào các đơn vị sử dụng lao động. Theo quy định hiện hành, các cơ sở sản xuấ, kinh doanh, doanh nghiệp có phương án khả thi có thể tiếp cận mức vay lên đến hàng tỷ đồng để đầu tư công nghệ, mở rộng xưởng sản xuất. Thời gian qua, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Thường Tín đã thẩm định chặt chẽ hồ sơ và giải ngân cho hai doanh nghiệp trên địa bàn với mức vay lần lượt là 2,5 tỷ đồng và 2 tỷ đồng. Cú hích kịp thời này đã giúp doanh nghiệp tăng cường nội lực, mở rộng dây chuyền và tiếp nhận hàng loạt lao động địa phương vào làm việc có hợp đồng ổn định.

Sự kết hợp đồng bộ giữa thông tin tuyển dụng minh bạch, hỗ trợ đào tạo nghề và nguồn tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội đang chứng minh đây là mô hình giải pháp trọn vẹn. Không chỉ trực tiếp giải tỏa áp lực việc làm trước mắt, dòng vốn chính sách còn kích hoạt tính năng động tự tạo việc làm của người dân, tiếp sức cho doanh nghiệp và tạo nền tảng vững chắc để xây dựng thị trường lao động Thủ đô phát triển hài hòa, bền vững.