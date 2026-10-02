Khởi nghiệp từ lợi thế quê hương
Với sức trẻ, sự năng động và tinh thần dám nghĩ, dám làm, ngày càng có nhiều đoàn viên thanh niên chủ động tìm kiếm hướng đi mới, mạnh dạn khởi nghiệp ngay trên chính mảnh đất quê hương. Từ những ý tưởng ban đầu cùng sự tiếp sức đúng lúc, các mô hình khởi nghiệp không chỉ tạo sinh kế cho người trẻ mà còn góp phần phát triển kinh tế địa phương.
Bảo Châu - Quách Long (thực hiện)
Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/multimedia/202610/khoi-nghiep-tu-loi-the-que-huong-19b1b88/