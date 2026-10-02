Khởi nghiệp từ lợi thế quê hương

Theo ông Nguyễn Tuấn Quỳnh, bối cảnh học tập của doanh nhân đang thay đổi rất nhanh. Trước đây, muốn hiểu một khái niệm quản trị phải tìm sách, muốn phân tích một ngành phải tìm chuyên gia, lập kế hoạch kinh doanh mất vài ngày. Nay AI làm những việc đó trong vài phút. “Câu trả lời đang trở nên rất rẻ. Vậy doanh nhân phải học gì khi máy ngày càng thông minh?”, ông đặt vấn đề.